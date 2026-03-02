Katar tvrdí, že zostrelil dva iránske bombardéry sovietskej výroby

Server spravodajskej televízie Al-Džazíra zase napísal, že blízkovýchodná krajina zneškodnila aj sedem iránskych balistických striel a päť dronov.
Katarské ministerstvo obrany uviedlo, že „predovšetkým vďaka všemohúcemu Alahovi a tiež vďaka vysokej úrovni pripravenosti a spoločnej koordinácii príslušných orgánov katarské letectvo úspešne zostrelilo dve lietadlá (SU-24) prilietajúce z Iránskej islamskej republiky“.
Kde presne sa tak stalo, zatiaľ nie je jasné. Nevie sa ani, či posádky bombardérov prišli o život.Čítajte viac Veľká vlna útokov na Irán ešte len príde, avizuje Trump. V hre je aj nasadenie pechoty
Irán v sobotu zahájil útoky proti štátom Perzského zálivu v odplate za americko-izraelský útok na Teherán a ďalšie iránske mestá. Údery mieria na arabské krajiny, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne – okrem Kataru ide aj o Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu, Jordánsko a Kuvajt.
Podľa bahrajnského ministerstva vnútra bola troskami rakety zasiahnutá zahraničná loď. „Požiar si vyžiadal život jedného ázijského robotníka a dvaja ďalší utrpeli vážne zranenia. Požiar bol uhasený,“ uviedlo ministerstvo ostrovného štátu na sieti X.
Bahrajn je okrem iného sídlom amerického námorníctva na Blízkom východe, základňu tu má jeho piata flotila, pripomenula agentúra DPA. V sobotu iránsky dronový útok spôsobil materiálne škody na medzinárodnom letisku v Bahrajne.