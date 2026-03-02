V Iráne sa blíži deň, keď ľud bude schopný zvrhnúť tyraniu, povedal Netanjahu

Podľa Netanjahua Izrael spustil spolu so Spojenými štátmi údery, aby odstránil existenčnú hrozbu, ktorú podľa neho predstavoval pre Izrael Irán a jeho jadrový či raketový program. „Zapojili sme sa aj z toho dôvodu, aby sme vytvorili podmienky pre odvážny iránsky ľud, aby sám zvrhol jeho tyraniu,“ uviedol Netanjahu. „Deň, keď toho (ľud v Iráne) bude schopný sa blížiť,“ dodal izraelský premiér.
Americký minister obrany Pete Hegseth dnes povedal, že pôvodným cieľom vojny nebola zmena vlády v Iráne. Podľa neho ale tiež Washington dúfa, že sa Iránci chopia príležitosti pre zmenu vlády.
Izraelské a americké údery zabili viacerí vrcholní predstavitelia iránskej vlády a ozbrojených zložiek vrátane Chameneího, ministra obrany či vrchného veliteľa iránskych revolučných gárd. Krajinu teraz vedie trojčlenná rada. Podľa informácií iránskeho Červeného polmesiaca v súvislosti s údermi v Iráne zomrelo najmenej 555 ľudí.