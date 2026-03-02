Zelenského odvážna ponuka: Ukrajina ponúka arabskému svetu pomoc proti iránskym dronom, má to však podmienku

Podľa agentúry Bloomberg s touto iniciatívou vystúpil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počas štyroch rokov vojny rozpútanej Ruskom získali ukrajinské ozbrojené sily rozsiahle skúsenosti so zachytávaním dronov, vrátane typu Šáhid. Práve tieto stroje Irán v súčasnosti nasadzuje pri útokoch proti krajinám, akými sú Spojené arabské emiráty, Katar či Saudská Arábia.
Zelenskyj uviedol, že predstavitelia štátov Blízkeho východu majú s Moskvou nadštandardné vzťahy, ktoré by mohli využiť na presadenie mesačného zastavenia bojov. „Navrhol by som, aby požiadali ruskú stranu o vyhlásenie prímeria na jeden mesiac. Hneď po jeho zavedení by sme vyslali našich najskúsenejších operátorov na zachytávanie dronov do regiónu,“ povedal pre Bloomberg. Dodal, že zastavenie paľby by mohlo trvať aj dva mesiace alebo len niekoľko týždňov, aby Ukrajina mohla pomôcť pri ochrane civilného obyvateľstva.
Zároveň pripomenul, že Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Katar udržiavajú s Putinom predovšetkým ekonomické väzby, ktoré by mohli zohrávať významnú úlohu. Podľa jeho slov je Ukrajina pripravená poskytnúť podobnú pomoc aj Izraelu.
V rovnakom duchu sa pre agentúru Reuters vyjadril aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajina by mohla podľa neho vyslať svojich špecialistov na drony na Blízky východ, aby svojimi schopnosťami a odbornými znalosťami pomohli ničiť iránske drony, ak jej partneri pomôžu sprostredkovať prímerie vo vojne s Ruskom.
Efektívnosť ukrajinskej protivzdušnej obrany pri zostreľovaní dronov iránskej konštrukcie dosiahla až 90 percent, a to aj vďaka nasadeniu stíhacích bezpilotných lietadiel ukrajinskej výroby, argumentoval Sybiha.
„Nebudeme schopní vyslať všetkých našich operátorov, ale určite môžeme vyslať niektorých z nich, ak bude zaručené, že nebudú pokračovať ruské útoky proti našej krajine,“ povedal minister.
Rusko takmer každú noc vysiela proti Ukrajine stovky dronov, prevažne strojov Geraň-2, čo je podľa dostupných informácií ruský názov pre dron Šáhid-136 iránskej konštrukcie, ktorý Rusko vyrába zrejme v licencii. Len vo februári Rusko podľa ukrajinského letectva počas nočných náletov vypustilo proti Ukrajine 5 059 dronov dlhého doletu, čo je približne o 13,5 percenta viac oproti januáru.
Ukrajinci prečkali brutálne ruské útoky na civilnú kritickú infraštruktúru, hoci Rusi počas troch mesiacov zimy vypustili viac ako 14 670 riadených leteckých bômb, 738 rakiet a striel a takmer 19 000 dronov, prevažne iránskej konštrukcie, uviedol v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Sú to tie isté drony, aké iránsky režim teraz vysiela proti krajinám Blízkeho východu. Zlu sa musí čeliť v akejkoľvek časti sveta,“ napísal neskôr Zelenskyj.