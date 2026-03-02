Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet VIDEO: Blízky východ horí. Útoky sledujú aj oči satelitov, takto ich vidia

VIDEO: Blízky východ horí. Útoky sledujú aj oči satelitov, takto ich vidia

Súčasný konflikt na Blízkom východe je vidieť aj zo záberov satelitov.

02.03.2026 20:15
debata (1)
Útoky z pohľadu satelitu
Video
Zdroj: Reuters

Satelitné snímky ukazujú hustý čierny dym nad oblasťou prístavu Jebel Ali v Spojených arabských emirátoch, kde sa v nedeľu vznietilo jedno z kotvísk kvôli troskám zo zachytenej rakety.

Po tom, čo USA a Izrael v sobotu (28. februára) spustili útoky na Irán, Irán uviedol, že zameria útoky na americké základne v regióne. Zasiahol však aj množstvo civilných a komerčných oblastí v mestách Perzského zálivu, čím sa rozšíril vplyv konfliktu na kľúčové regionálne letecké a obchodné uzly.

Kombinácia satelitných snímok poskytnutých...
Satelitná snímka poskytnutá spoločnosťou Planet...
+3Satelitná snímka poskytnutá spoločnosťou Planet...

Štátna logistická spoločnosť DP World dočasne pozastavila prevádzku v prístave Jebel Ali, uvádza sa v oznámení, ktoré videla agentúra Reuters.

Medzinárodné letisko v Dubaji, jeho ikonický hotel Burj Al Arab a umelo vytvorený ostrov Palm Jumeirah utrpeli cez noc škody, rovnako ako medzinárodné letisko v Abú Zabí.

Pohľad z kozmu z ISS. Výbuchy v Kyjeve na záberoch z vesmírnej stanice
Video
Snímky z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) pravdepodobne zachytili nočný útok na Kyjev v noci z 26. na 27. decembra 2025. Tisíce fotografií zaznamenal japonský astronaut Kimiya Yui prostredníctvom japonského modulu Kibo a taliansky vesmírny nadšenec Riccardo Rossi ich poskladal do časozberného videa. / Zdroj: X/@RikyUnreal
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Irán #americko-izraelský útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"