VIDEO: Blízky východ horí. Útoky sledujú aj oči satelitov, takto ich vidia

Satelitné snímky ukazujú hustý čierny dym nad oblasťou prístavu Jebel Ali v Spojených arabských emirátoch, kde sa v nedeľu vznietilo jedno z kotvísk kvôli troskám zo zachytenej rakety.
Po tom, čo USA a Izrael v sobotu (28. februára) spustili útoky na Irán, Irán uviedol, že zameria útoky na americké základne v regióne. Zasiahol však aj množstvo civilných a komerčných oblastí v mestách Perzského zálivu, čím sa rozšíril vplyv konfliktu na kľúčové regionálne letecké a obchodné uzly.
Štátna logistická spoločnosť DP World dočasne pozastavila prevádzku v prístave Jebel Ali, uvádza sa v oznámení, ktoré videla agentúra Reuters.
Medzinárodné letisko v Dubaji, jeho ikonický hotel Burj Al Arab a umelo vytvorený ostrov Palm Jumeirah utrpeli cez noc škody, rovnako ako medzinárodné letisko v Abú Zabí.