Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Aký bol skutočný dôvod útoku na Irán? Trump znova spomína jadrové zbrane

Aký bol skutočný dôvod útoku na Irán? Trump znova spomína jadrové zbrane

Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť obvinil Irán, že sa pokúšal napriek varovaniam vyvinúť jadrovú zbraň a preto naň USA museli zaútočiť. Vojenskú operáciu, ktorú vedú Spojené štáty od soboty, označil prezident za poslednú najlepšiu šancu udrieť proti islamskej republike a tamojšiemu režimu. Trvať by podľa neho mohla štyri až päť týždňov, USA ale majú kapacity vydržať aj dlhšie. Trump to povedal na slávnostnom odovzdávaní medailí cti vo Washingtone, informuje TASR.

02.03.2026 19:08
debata (1)
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Video
Izraelské vzdušné sily zverejnili útok na iránskej veliteľstvo v Teheráne. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)
Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Fotogaléria
Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Šéf Bieleho domu uviedol, že ich cieľom je okrem zničenia raketového programu a námorníctva Iránu zaistiť, aby nemohol ďalej „vyzbrojovať, financovať a riadiť teroristické armády mimo svojich hraníc“. Rovnako chcú Teheránu zabrániť získať jadrovú zbraň, hoci ten takúto snahu dlhodobo odmieta.

Trump tvrdí, že iránsky režim vyzbrojený jadrovými zbraňami a raketami schopnými zasiahnuť aj priamo USA, by predstavoval „neúnosnú hrozbu“ nielen pre Blízky východ, ale aj pre Američanov.

„Toto bola naša posledná a najlepšia šanca udrieť, čo práve teraz robíme,“ povedal v Bielom dome a teokratický režim v Iráne označil za „chorý a zlovestný“.

V prvom verejnom vystúpení od začiatku sobotňajších útokov sa vrátil aj k vlaňajšiemu bombardovaniu krajiny. Tvrdil, že USA vtedy úplne zničili iránsky jadrový program a Teherán varovali, aby sa ho nepokúšal obnoviť na iných miestach, než boli zasiahnuté. „Irán však tieto varovania ignoroval a odmietol prestať s vývojom jadrových zbraní,“ tvrdil.

Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Video
Americký predstaviteľ v sobotu agentúre Reuters povedal, že americké útoky proti Iránu sa vykonávajú zo vzduchu a z mora krátko po tom, čo Izrael oznámil, že spustil preventívny útok proti Iránu, čím tlačí Blízky východ do obnovenej vojenskej konfrontácie a ďalej tlmí nádeje na diplomatické riešenie dlhotrvajúceho jadrového sporu Teheránu so Západom. / Zdroj: Reuters

Prezident USA tiež vyhlásil, že súčasná operácia pokračuje s výrazným predstihom oproti pôvodne stanovenému plánu. „Od začiatku sme rátali so štyrmi až piatimi týždňami, ale máme kapacitu na oveľa dlhšie obdobie,“ povedal. Dodal však, že chce, aby sa to skončilo čo možno najskôr.

Americký minister obrany Pete Hegseth predtým vyjadril presvedčenie, že údery proti Iránu nepovedú k „nekonečnej vojne“.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Irán #Donald Trump #konflikt na Blízkom východe
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"