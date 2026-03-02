Aký bol skutočný dôvod útoku na Irán? Trump znova spomína jadrové zbrane

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.
Šéf Bieleho domu uviedol, že ich cieľom je okrem zničenia raketového programu a námorníctva Iránu zaistiť, aby nemohol ďalej „vyzbrojovať, financovať a riadiť teroristické armády mimo svojich hraníc“. Rovnako chcú Teheránu zabrániť získať jadrovú zbraň, hoci ten takúto snahu dlhodobo odmieta.
Trump tvrdí, že iránsky režim vyzbrojený jadrovými zbraňami a raketami schopnými zasiahnuť aj priamo USA, by predstavoval „neúnosnú hrozbu“ nielen pre Blízky východ, ale aj pre Američanov.
„Toto bola naša posledná a najlepšia šanca udrieť, čo práve teraz robíme,“ povedal v Bielom dome a teokratický režim v Iráne označil za „chorý a zlovestný“.
V prvom verejnom vystúpení od začiatku sobotňajších útokov sa vrátil aj k vlaňajšiemu bombardovaniu krajiny. Tvrdil, že USA vtedy úplne zničili iránsky jadrový program a Teherán varovali, aby sa ho nepokúšal obnoviť na iných miestach, než boli zasiahnuté. „Irán však tieto varovania ignoroval a odmietol prestať s vývojom jadrových zbraní,“ tvrdil.
Prezident USA tiež vyhlásil, že súčasná operácia pokračuje s výrazným predstihom oproti pôvodne stanovenému plánu. „Od začiatku sme rátali so štyrmi až piatimi týždňami, ale máme kapacitu na oveľa dlhšie obdobie,“ povedal. Dodal však, že chce, aby sa to skončilo čo možno najskôr.
Americký minister obrany Pete Hegseth predtým vyjadril presvedčenie, že údery proti Iránu nepovedú k „nekonečnej vojne“.