Hormuzský prieliv je uzavretý. Revolučné gardy varovali, že podpália každú loď, ktorá sa ním pokúsi preplávať

Iránske Revolučné gardy v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa pokúsi preplávať cez Hormuzský prieliv. Zároveň opäť tvrdili, že tento prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom je uzavretý. Informoval o tom web stanice Sky News, píše TASR.

02.03.2026 22:04
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Izraelské vzdušné sily zverejnili útok na iránskej veliteľstvo v Teheráne. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)
Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Cez Hormuzský prieliv prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií.

Revolučné gardy už v sobotu po spustení americko-izraelských útokov na Irán upozornili, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý.

Oficiálne však Irán prieliv neuzavrel a minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Napriek tomu sa plavba cez túto strategickú námornú cestu prakticky zastavila.

Trump: 'Divoký' Chameneí je mŕtvy, naša 'šľachetná' misia pokračuje
Americký prezident Donald Trump o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. / Zdroj: ta3
