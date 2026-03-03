Chmelár v ta3 k Iránu: Zaútočili, tak čo čakali? Dotkol sa aj rušenia voľby poštou

Chmelár si myslí, že útok na Irán sa dal predpokladať. Povedal, že keď sa v oblasti zhromaždilo také veľké vojsko, bolo len otázkou času, kedy to vypukne.
Nešlo o americký útok, ale predovšetkým o izraelský útok, do ktorého boli zapojené aj Spojené štáty, uviedol. Myslí si, že sa vojne dalo predísť, ak by spojenci Donalda Trumpa naňho dostatočne tlačili, ale oni neurobili vôbec nič.
„Čo čakali? Čestné uznanie a bonboniéru?“ Uviedol Chmelár s tým, že Irán útočí na krajiny, odkiaľ boli naň vedené útoky. Je si istý, že porastú ceny ropy a plynu a ako sa konflikt vyvinie, je ťažké predvídať.
V politickom boji sa každý snaží zabezpečiť si lepšiu pozíciu
V druhej časti diskusie sa Chmelár vyjadril k plánom vládnej koalície na zrušenie možnosti voľby poštou zo zahraničia.
Myslí si, že koalícia neverí, že také voľby môžu prebiehať férovo. Sám politológ uviedol, že on má ku korešpondenčnému hlasovaniu dôveru vysokú.
Chmelár uviedol, že voľby ťažko môžu byť priame a tajné, ak prebehnú korešpondenčným hlasovaním. Konflikt medzi opozíciou a koalíciou vníma pri tejto otázke najmä v tom, že každý sa v politickom zápase snaží získať lepšiu pozíciu.
Chmelár si nemyslí, že by Smer chcel rušiť možnosť korešpondenčnej voľby preto, aby ich spravil férovejšie.