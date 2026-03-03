Vojna v Iráne sa šíri do celého regiónu. Na Cypre sa dotkla Európy

„Irán bude naďalej rozhodne a okamžite uplatňovať svoje legitímne právo na sebaobranu, kým sa úplne a bezpodmienečne nezastaví agresia USA a Izraela voči krajine,“ uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí v liste, ktorý ešte v sobotu adresoval Bezpečnostnej rade a generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi.
Ako dodal, americké a izraelské útoky sú „flagrantným porušením Charty OSN“ a Irán využije všetky obranné kapacity a zariadenia na boj proti „zločinnej agresii“.
„V súlade s tým sa budú všetky základne, zariadenia a prostriedky nepriateľských síl v regióne považovať za legitímne vojenské ciele v rámci uplatňovania práva Iránu na sebaobranu,“ zdôvodnil Arakčí.
Chaos v Perzskom zálive
Odhaduje sa, že na trinástich vojenských základniach USA v celom regióne je rozmiestnených až 40-tisíc amerických vojakov. Najviac, asi štvrtina z nich, pôsobí na leteckej základni al-Udajd v Katare, kde sídli aj centrálne velenie.
Ďalšie americké jednotky sa nachádzajú v Bahrajne, Kuvajte, Iraku, Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii a v Jordánsku. Iránsky režim preto útočí aj na tieto krajiny v Perzskom zálive, hoci sa do vojny priamo nezapojili.Čítajte viac Expert: Stratégia Iránu? Zabiť viac Američanov a eskalovať vojnu
Chaos, ktorý v regióne zavládol, potvrdzuje aj incident z Kuvajtu, kde včera ráno zostrelili tri americké stíhačky F-15. Neboli však za tým Iránci, ale omyl kuvajtskej protivzdušnej obrany, ako informovalo regionálne veliteľstvo americkej armády (CENTCOM).
Všetci šiesti letci vyviazli bez zranení, keďže sa im podarilo včas katapultovať. Podľa agentúry Reuters sa udalosť vyšetruje, no vychádza sa z toho, že chyba nastala, keď Kuvajt zneškodňoval iránske drony, ktoré prenikli na jeho územie.
Iránska armáda včera ráno oznámila, že v predošlých hodinách zaútočila 15 riadenými strelami na americkú leteckú základňu Alí as-Sálim v Kuvajte a na „nepriateľské lode“ v severnej oblasti Indického oceánu.
Bola to vraj odveta za smrť najvyššieho duchovného vodcu Iránu Alího Chameneího, ktorý zahynul v sobotu pri izraelsko-americkom útoku.
Iránske rakety a drony včera zasiahli aj americké veľvyslanectvo v hlavnom meste Kuvajtu, kde bolo vidieť oheň a dym. Kuvajt vydal stanovisko, v ktorom odsúdil iránske útoky proti suverénnym krajinám v oblasti.
Podľa neho to nebezpečne vyhrocuje situáciu a porušuje suverenitu viacerých štátov. „Zameranie sa na civilistov a nebojujúce štáty je bezohľadné správanie, ktoré podkopáva stabilitu v regióne,“ vyhlásil.
Viaceré krajiny na Blízkom východe včera informovali aj o pokračujúcich iránskych útokoch na námornú dopravu. Jedna loď dostala zásah v bahrajnskom prístave, no aj keď začala horieť, všetkých námorníkov sa podarilo evakuovať. Jednu obeť však oznámil Omán.
Iránsky bezpilotný čln napadol pri jeho pobreží ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, čo je pridružený štát USA. V strojovni následne vypukol požiar, pri ktorom zahynul indický člen posádky.
Omán je pritom krajina, ktorá mala k Teheránu priateľský postoj a pri rokovaniach s Washingtonom vystupovala ako sprostredkovateľ. Iránsky režim však na to neprihliada. Presvedčili sa o tom i v Katare, kde iránske drony mierili na elektráreň a ďalšie energetické zariadenia.
Pocit ohrozenia zažili tiež cestujúci na šiestich výletných lodiach v Perzskom zálive. Na sklady v prístave v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, kde kotvili, dopadli v nedeľu dve bezpilotné lietadlá z Iránu.
Lode tam uviazli, pretože nemohli pokračovať v plavbe cez Hormuzský prieliv, ktorý Iránci po izraelsko-americkom útoku zablokovali.Čítajte viac Aký bol skutočný dôvod útoku na Irán? Trump znova spomína jadrové zbrane
Španieli základne neposkytli
Dôsledky vojny v Iráne pocítili už aj na Cypre, v ostrovnom štáte, ktorý je členom Európskej únie. Ako včera ráno informoval cyperský prezident Nikos Christodulidis, v noci na pondelok zasiahol britskú základňu Akrotiri iránsky samovražedný dron Šáhid. Spôsobil iba menšie materiálne škody, no bol predzvesťou toho, že sa také útoky môžu opakovať.
Svedčí o tom fakt, že tam včera smerovali dva iránske drony, ktoré zlikvidovali britské stíhačky. Briti neskôr tvrdili, že cieľom nebol Cyprus, ale americká flotila v blízkych vodách.
Znepokojivé je, že britská základňa leží v blízkosti pobrežného mesta Limasol a len 60 kilometrov od nej sa nachádza i druhé najväčšie medzinárodné letisko na ostrove. V cyperskej Nikózii sa včera malo konať i dvojdňové zasadnutie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktoré museli odložiť.Čítajte viac Masaker v škole na juhu Iránu: nálet na dievčenskú školu má už 165 obetí, tvrdí tamojšia prokuratúra
Británia sa síce nezapojila do vojenského ťaženia proti Iránu, ale Spojeným štátom dovolila, aby využívali jej základne „na obranné účely“. Ako vysvetlil britský premiér Keir Starmer, počítajú sa do toho aj útoky na raketové zariadenia v Iráne.
„Prezident Trump nesúhlasil s naším rozhodnutím nezapojiť sa do úvodných úderov,“ priznal včera Starmer pri vystúpení v dolnej komore britského parlamentu.
„Mojou povinnosťou však je posúdiť, čo je v britskom národnom záujme. To som urobil a za svojím rozhodnutím si stojím,“ dodal.
Američania podľa neho britské základne môžu využívať iba s obmedzeniami. Londýnu údajne ide o to, aby zabránil Iránu strieľať rakety a „zasahovať krajiny, ktoré nie sú súčasťou konfliktu“, ako objasnil britský premiér.
Iný prístup zvolilo Španielsko. Šéf diplomacie José Manuel Albares upozornil, že jeho krajina – na rozdiel od Británie – nepovolí využitie svojich základní na protiiránske útoky. Madrid ich aj odsúdil.
Hoci Španieli základne prevádzkujú spoločne s USA, sú pod ich kontrolou a podľa Madridu ich nebudú využívať na nič, čo nie je v súlade s Chartou OSN. Z vojenských základní v južnom Španielsku preto už cez víkend odletelo 15 amerických lietadiel.
Opatrné je zatiaľ aj Francúzsko. Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot kritizoval, že Izrael a USA na Irán zaútočili bez predchádzajúcej diskusie na pôde OSN.
„Predlžovanie vojenských operácií bez presného cieľa so sebou nesie riziko, že Irán a celý región vtiahnu do dlhého obdobia nestability, ktorej výsledok by bol veľmi neistý a poškodil by naše záujmy,“ citovala ho agentúra AFP.
Ako doplnil, Francúzsko je pripravené pomôcť pri obrane krajín, ktoré boli do zatiahnuté do vojny, aj keď si ju nevybrali.