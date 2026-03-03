Putinova prevýchova v praxi. Ako sa z ukrajinských detí robia ruskí vlastenci

„Všetkým ukrajinským deťom odopierajú právo voľby. Nemôžu si vybrať vyučovací jazyk ani učebné osnovy. Zároveň žijú v neustálom strachu z trestu, ak nebudú navštevovať ruské školy, ako aj z toho, aby ich nepotrestali podľa zákonov proti extrémizmu,“ citoval portál Ukrainska Pravda koordinátorku projektu Tetianu Lyčkovú.
Spolu s kolegami z centra pripravili správu s názvom Ruská politika v oblasti vymazania identity detí na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny v roku 2025.
Zákaz rodného jazyka
Podľa odborníkov niet pochýb, že ruské úrady robia všetko pre to, aby ukrajinské deti v obsadených regiónoch čo najrýchlejšie rusifikovali.
Ako Lyčková pripomenula, začali s tým už po anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014, no aj vtedy sa tam ešte menej ako jedno percento detí učilo ukrajinčinu.
Dnes je tento jazyk na okupovaných územiach zakázaný a celé vyučovanie prebieha v ruštine. Z učebných osnov ukrajinčinu oficiálne odstránili 15. decembra 2025.
„Ide o porušenie práva detí na prístup k učeniu sa ich rodného jazyka,“ tlmočil Lyčkovej slová spravodajský server Meža. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto rozhodnutie za ďalší prejav genocídnej politiky Kremľa voči Ukrajincom, ktorí zostali na okupovaných územiach.Čítajte viac Skončíte v priekope, vyhrážajú sa Rusi ľuďom na dobytých územiach Ukrajiny
Celý vzdelávací systém je podľa autorov správy nastavený tak, aby z ukrajinských žiakov vychoval poslušných ruských občanov. Namiesto historických faktov sa učia skreslené dejiny, ktoré sú poplatné kremeľskej propagande.
Žiaci piateho až jedenásteho ročníka (vo veku deväť až šestnásť rokov) používajú napríklad učebnice, v ktorých sa hovorí o „odlišnosti ruskej civilizácie“ a „odmietnutí eurocentrizmu“.
Na hodinách dejepisu sa preberajú „dejiny regiónu“, kde učitelia deťom vysvetľujú, že okupované územia nepatria Ukrajine, ale boli „neoddeliteľnou súčasťou Ruského impéria“. Akékoľvek zmienky o Ukrajine zamlčujú alebo bagatelizujú.Čítajte viac Vydrží obranný val proti Rusku? Prečo Putin od Ukrajiny žiada celý Donbas
Súčasťou indoktrinácie na vyučovaní sú aj tzv. rozhovory o dôležitých veciach. Tento školský predmet, povinný v celom Rusku, prezentuje oficiálne stanovisko vlády k rôznym témam a na okupovanom území mu prikladajú ešte väčší význam.
Na vštepovanie lásky k Rusku školy využívajú i propagandistické filmy a piesne. Budovať vlastenectvo pomáhajú tiež kňazi ruskej pravoslávnej cirkvi a vojaci, ktorí sa zapájajú nielen do vyučovania, ale aj do rôznych mimoškolských aktivít.
Úrady na okupovanom Kryme zaviedli napríklad nový predmet „duchovná a morálna kultúra Ruska“, na ktorého výučbe sa podieľajú i predstavitelia cirkvi.
Od budúceho školského roka bude povinný na všetkých školách v Rusmi okupovaných oblastiach. „Zaviedli to s cieľom vštepiť deťom tradičné ruské hodnoty, kde má služba štátu prednosť pred ľudskými právami,“ zdôraznila Lyčková.Čítajte viac Obetuje Ukrajina okupované územia? Darovať ich Putinovi by bola zrada, tvrdia odbojové skupiny
Vojenská výchova
Expertov z Almendy znepokojilo aj to, akej militarizácii čelia ukrajinské deti na okupovanom území. V rámci vyučovania majú predmety ako základy bezpečnosti a obrany vlasti, kde im dávajú do rúk napríklad makety útočnej pušky kalašnikov, drony s pohľadom prvej osoby (FPV) či ďalšie bezpilotné lietadlá.
Len na dodanie týchto materiálov do škôl vyčlenila ruská vláda z federálneho rozpočtu zhruba 139 miliónov rubľov (1,54 milióna eur).
Pre udržanie režimu na čele s Vladimirom Putinom je však dôležité najmä to, aby malo Rusko dostatok vojakov, čomu sa prispôsobuje aj vzdelávanie. Do škôl preto chodia príslušníci armády a veteráni „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Moskva eufemisticky nazýva vojnu na Ukrajine, ktorí ospevujú hrdinstvo v boji a obetovanie sa za vlasť.Čítajte viac Putinova armáda z ukrajinských detí? Rusi ich cvičia, aby z nich vychovali vojakov
Podľa Lyčkovej sa ruskí ideológovia usilujú o to, aby deti týchto vojakov vnímali ako svoje vzory a mentorov.
Ako už Pravda pred pár mesiacmi informovala, tlak na militarizáciu ukrajinských žiakov na okupovaných územiach silnie. Podľa vlaňajšej správy mimovládnych organizácií Save Ukraine a War Child UK s ňou malo skúsenosti až 41 percent ukrajinských detí.
Išlo buď o výcvik so zbraňami, vojenské cvičenia či pôsobenie v tzv. Junarmiji (Mládežníckej armáde), čo je štátna organizácia pre vojenskú výchovu.
Členom je takmer 1,7 milióna detí z Ruska a okupovaných oblastí. Každé desiate sa neskôr zapíše na vojenskú akadémiu a asi 12-tisíc bývalých príslušníkov Junarmije už dokonca bojuje proti Ukrajine. Junarmija má i štedrý rozpočet.
Moskva na ňu vlani dala takmer miliardu rubľov (necelých desať miliónov eur) a v tomto roku sumu zvýšila na 1,25 miliardy rubľov (13,8 milióna eur).
Na ukrajinskom území, ktoré obsadili Rusi, vznikajú aj tzv. kadetské triedy. Zatiaľ čo v roku 2015 fungovali len tri, vlani ich bolo už 306 a ďalšie sa otvárajú. Ruské úrady tiež aktívne verbujú ukrajinské deti a mládež do Junarmije.
Podľa Lyčkovej dnes do nej patrí približne 44-tisíc detí a mladistvých z okupovaných ukrajinských regiónov. Bežné sú však aj prípady, že staršie deti bez súhlasu rodičov odvedú do „letného“ tábora, kde absolvujú vojenský výcvik a ideologickú prípravu.
To, ako Rusko pristupuje k ukrajinským deťom, je pritom jasným porušením medzinárodného práva. Ako totiž už dávnejšie upozornila Kateryna Raševská z Regionálneho centra pre ľudské práva v Kyjeve, okupácia je dočasný stav.Čítajte viac Zradcovia či obete? Ako Ukrajina „loví“ kolaborantov
Okupačné úrady sú preto viazané zásadou „status quo ante bellum“, čo znamená, že by mali zachovať predvojnový stav.
„Keď hovoríme o deťoch, táto zásada priamo ovplyvňuje ich vzdelávanie a výchovu,“ vysvetlila Raševská pre denník Kyiv Independent. To, že Moskva na okupovanom území zaviedla ruské učebné osnovy, porušuje Ženevské dohovory.
Tie vyžadujú, aby okupačná moc zverila výučbu detí ľuďom rovnakej národnosti a aby prebiehala v ich rodnom jazyku. Zapisovanie detí do organizácií podriadených okupantom je vyslovene zakázané, čo Kremeľ úplne ignoruje.