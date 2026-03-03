Americkú ambasádu v Rijáde zasiahli iránske drony, Trump sľúbil odplatu

Televízia Fox News uviedla, že v budove ambasády v čase útoku nikto nebol a že na komplex zaútočil Irán pomocou dronov. Americký prezident Donald Trump stanici NewsNation povedal, že sa verejnosť čoskoro dozvie, aká bude odplata za útok na ambasádu a smrť amerických vojakov v konflikte s Iránom, uviedol spravodajca stanice na X.
Podľa zdrojov agentúry AFP sa pred prepuknutím požiaru v diplomatickej štvrti Rijádu ozvali dve hlasné explózie. Následne boli v Rijáde podľa svedkov AFP počuť ďalšie explózie.
Saudskoarabské ministerstvo obrany neskôr oznámilo, že zostrelilo osem dronov pri hlavnom meste a pri meste Chardž v centrálnej časti krajiny.
Informácia o útoku na americkú ambasádu prichádza vo chvíli, keď Irán pokračuje v odvetných úderoch na Izrael a americké ciele v regióne v reakcii na údery, ktoré proti Iránu v sobotu začali Spojené štáty a Izrael. Americké oblastné armádne veliteľstvo CENTCOM v pondelok uviedlo, že k 16.00 h washingtonského času (pondelok 22.00 h SEČ) registruje šesť mŕtvych príslušníkov ozbrojených síl USA.