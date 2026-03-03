ONLINE: Irán zaútočil na ambasádu USA v Rijáde aj základňu v Bahrajne. Izrael pokračuje v úderoch na ciele v Iráne a Libanone. Zomreli už stovky ľudí

7:17 Izraelská armáda oznámila, že vykonáva „simultánne“ útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte a vojenské ciele v Teheráne. Informuje o tom agentúra AFP.
„Izraelské ozbrojené sily v súčasnosti vykonávajú simultánne útoky v Teheráne a Bejrúte. Izraelské vzdušné sily začali cielené útoky proti vojenským cieľom iránskeho teroristického režimu a teroristickej organizácie Hizballáh,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Armáda predtým, než oznámila začiatok týchto útokov, vydala nové nariadenia na evakuáciu desiatok lokalít v Libanone. Zároveň upozornila obyvateľov dvoch štvrtí na juhu Bejrútu, aby sa pred blížiacou sa vojenskou akciou zdržiavali mimo niekoľkých budov.
Izrael útočil na ciele Hizballáhu už v noci na pondelok po tom, čo armáda oznámila, že z Libanonu boli na územie židovského štátu vypálené projektily. Libanonská vláda v reakcii na tento útok zakázala vojenské aktivity Hizballáhu.
6:54 Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že zasiahli americkú leteckú základňu v Bahrajne. Na základňu vypustili 20 dronov a tri rakety, pričom došlo k „zničeniu hlavného veliteľského centra“ tejto základne. Informuje o tom agentúra AFP a stanica BBC.
„IRGC (Iránske revolučné gardy) oznámili, že ich námorné sily za úsvitu vykonali rozsiahly útok dronmi a raketami na americkú leteckú základňu v oblasti“ na juhu Bahrajnu, uviedla na platforme Telegram iránska agentúra IRNA.
Podľa iránskej agentúry Fárs Revolučné gardy útokmi zničili americkú budovu velenia a personálu na leteckej základni v Bahrajne a spôsobili explóziu zásobníkov paliva. BBC informuje, že USA sa dosiaľ nevyjadrili k týmto úderom.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok nariadilo americkým občanom, aby okamžite opustili Bahrajn, ako aj ďalších 12 krajín na Blízkom východe. Toto nariadenie vydali z bezpečnostných dôvodov po americko-izraelských útokoch v Iráne.
6:47 Izrael v utorok znovu otvorí hraničný priechod Kerem Šalom v južnej časti Pásma Gazy, aby umožnil „postupné dodávky humanitárnej pomoci“ na palestínske územie, píše AFP.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) tvrdí, že rozhodnutie otvoriť tento priechod bolo prijaté v „súlade s bezpečnostným posúdením“.
Izraelom kontrolovaný priechod Kerem Šalom sa nachádza na križovatke medzi Pásmom Gazy, Izraelom a Egyptom.
V sobotu po začiatku izraelsko-americkej operácie v Iráne zatvoril Izrael všetky hraničné priechody do Pásma Gazy ako „bezpečnostné opatrenie“.
COGAT tvrdil, že zatvorenie hraničných priechodov neovplyvní humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, kde podľa jeho slov súčasné zásoby, ktoré na palestínske územie dodali od začiatku prímeria v októbri 2025, postačia na „dlhšie obdobie“.
6:35 Prvé lietadlo s českými turistami z Blízkeho východu v utorok po 2.00 h ráno pristálo v Prahe. Lietadlo spoločnosti Smartwings s kapacitou približne 200 ľudí prepravilo cestujúcich z letiska v Maskate v Ománe. Informoval o tom portál novinky.cz.
Podľa systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) sa aktuálne v ohrozenom regióne nachádza asi 6700 Čechov, pričom najviac je ich v Dubaji.
Český premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že Česko v reakcii na situáciu na Blízkom východe posilní bezpečnostné opatrenia v uliciach a na vytypovaných rizikových miestach. Česko podľa jeho slov aktuálne pripravuje repatriačný let do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch určený pre Čechov, ktorí sa nachádzali v Izraeli, a tiež do jordánskeho Ammánu. Ak v lietadlách zostanú voľné miesta, ČR ich podľa Babiša ponúkne Slovensku a ďalším krajinám.
V krajinách tohto regiónu sa podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR nachádza aj približne 5000 občanov SR, ktorí sa zaregistrovali na webe v súvislosti so žiadosťou o pomoc. Všetci z nich majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Prevoz všetkých podľa šéfa rezortu Juraja Blanára nie je z kapacitných dôvodov možný. Repatriačné lety sa podľa jeho slov budú primárne orientovať na matky s deťmi či chorých ľudí. Ostatných občanov požiadal o trpezlivosť.
6:16 Viac ako 700 ľudí zahynulo v Iráne od začiatku americko-izraelskej operácie, uviedla v pondelok americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA). TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.
HRANA tvrdí, že od soboty prišlo v islamskej republike o život najmenej 742 ľudí vrátane 176 detí. Viac ako 900 civilistov utrpelo zranenia. Za uplynulých 24 hodín zahynulo 85 ľudí. Organizácia tiež informovala, že overuje správy o stovkách úmrtí.
Okrem strát na životoch zaznamenala skupina za posledný deň aj škody na náboženských stavbách a domoch, napríklad na mešite v meste Karadž neďaleko Teheránu či niekoľkých obytných budovách. Iránske úrady tiež hlásili škody na budovách nemocníc v Teheráne.
Zasiahnuté boli aj vojenské ciele na západe krajiny, letecká základňa v Isfaháne a armádna základňa v hlavnom meste. Stanica CNN uviedla, že nedokázala nezávisle overiť tieto informácie.
Iránsky Červený polmesiac v pondelok oznámil, že v dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí.
6:10 Izraelská armáda v noci na utorok oznámila, že identifikovala rakety vypálené z Iránu na Izrael. Obyvateľov viacerých oblastí krajiny armáda vyzvala, aby sa ukryli, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Pred chvíľou ozbrojené sily Izraela identifikovali rakety vypálené z Iránu smerom na územie Izraelského štátu. Obranné systémy pracujú na ich zachytení,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že vo viacerých častiach Izraela sa rozozvučali sirény a tamojší obyvatelia dostali nariadenie, aby až do odvolania zostali v úkrytoch.
V strednej časti krajiny úlomky rakiet spôsobili menšie škody, tvrdí TOI. Dosiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.
Správy o raketách vypálených z Iránu prišli po tom, čo izraelská armáda oznámila novú vlnu útokov na Teherán, kde podľa svojho vyhlásenia zasiahla sídlo rozhlasovej a televíznej stanice IRIB.
6:07 Ambasádu Spojených štátov v Rijáde v noci na utorok zasiahli dva drony, čo spôsobilo menší požiar a hmotné škody malého rozsahu, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany Saudskej Arábie.Čítajte viac Americkú ambasádu v Rijáde zasiahli iránske drony, Trump sľúbil odplatu
6:03 Katarská armáda v utorok zachytila dve balistické rakety, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany po tom, čo novinári agentúry AFP informovali o hlasných výbuchoch v Dauhe. Výbuchy v hlavnom meste Kataru zaznamenali aj v pondelok ráno po iránskych útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive.
Katar bol schopný „zachytiť a neutralizovať dve balistické strely, ktoré cielili na niekoľko oblastí v krajine,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. „Hrozba bola odstránená okamžite po jej zistení,“ dodalo.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Katar odsúdil Irán za jeho „bezohľadné a nezodpovedné“ útoky na katarské územie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike.
5:55 Ozbrojené sily Spojených štátov počas pokračujúcich operácií zničili veliteľské a riadiace centrá Iránskych revolučných gárd, kapacity iránskej protivzdušnej obrany, odpaľovacie zariadenia rakiet a dronov, ako aj vojenské letiská. Na sociálnej sieti X to dnes skoro ráno uviedlo regionálne veliteľstvo amerických ozbrojených síl CENTCOM.
„Budeme aj naďalej rozhodne zasahovať proti bezprostredným hrozbám, ktoré predstavuje iránsky režim,“ dodáva vyhlásenie doplnené o snímky príslušníkov ozbrojených síl v akcii a fotografiu požiaru na lodi.
Spojené štáty a Izrael zahájili útok na Irán v sobotu s cieľom zničiť iránske rakety, námorníctvo a bezpečnostnú infraštruktúru. Prezident Donald Trump spomínal, že krajina nesmie získať jadrové zbrane. Jeden z úderov zabil duchovného vodcu Alího Chameneího, zomrelo tiež takmer päť desiatok ďalších popredných činiteľov. Irán podnikol v reakcii na americko-izraelskú operáciu sériu odvetných úderov v arabských krajinách regiónu. Izraelská armáda v pondelok oznámila novú vlnu útokov na Teherán po tom, čo vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa evakuovali.