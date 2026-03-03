VIDEO: Cena vojny. USA bude útok na Irán stáť miliardy dolárov. Majú dostatočné zásoby zbraní?

Analytici Penn Wharton Budget Model, ako aj ďalší experti, predpokladajú, že ak bude operácia trvať niekoľko týždňov alebo sa ešte natiahne, priame vojenské výdavky môžu byť v rozpätí 40 až 95 miliárd dolárov, pričom dopady na americkú ekonomiku môžu byť až vo výške 210 miliárd dolárov. Peniaze však nemusia byť problémom, skôr sú otáznikmi nad zásobami amerických zbraní.
Turecká agentúra Anadolu vyčíslila náklady prvého dňa operácie Epic Fury na 779,174 milióna USD, čo predstavuje zhruba 0,1 % celkového obranného rozpočtu USA na rok 2026. Vychádzala z analýz letových hodín, nákladov na údržbu a spotreby munície, ktoré spracovala na základe rozpočtových požiadaviek Ministerstva obrany USA.
Americké velenie CENTCOM potvrdilo, že masívne nasadenie zahŕňalo neviditeľné bombardéry B-2, stíhačky F-22, F-35 a F-16, útočné lietadlá A-10 a lietadlá elektronického boja EA-18G. V operácii boli použité aj drony MQ-9 Reaper, lietadlové lode s jadrovým pohonom, torpédoborce s riadenými strelami a systémy protiraketovej obrany Patriot a THAAD. Len nasadenie štyroch neviditeľných bombardérov B-2, ktoré lietali nepretržite z leteckej základne Whiteman v americkom štáte Missouri (viac ako 10-tisíc km ďaleko od Iránu), vyčíslila agentúra na viac ako 30 miliónov dolárov, celá letecká kampaň sa ráta v stovkách miliónov denne.
Na útoku sa podieľali aj dve americké skupiny lietadlových lodí v regióne, USS Abraham Lincoln a USS Gerald R. Ford. Denné náklady na prevádzku lietadlových lodí spolu s ich kontingentom torpédoborcov a pobrežných bojových lodí sa odhadujú na 15 miliónov dolárov, píše Anadolu. Okrem toho CENTCOM zverejnil aj videá, na ktorých jeho námorníctvo nasadzuje desiatky rakiet Tomahawk s plochou dráhou letu. Hoci presné čísla zostávajú utajené, odhady naznačujú, že bolo odpálených približne 200 rakiet Tomahawk, čo predstavuje celkové náklady na muníciu vo výške 340,4 milióna dolárov, dodáva agentúra.
Britský denník The Times sa zamýšľa, či majú USA dostatok zbraní na takýto konflikt. Vojenská superveľmoc s globálnou zodpovednosťou za bezpečnosť však musí vždy zabezpečiť, aby v prípade rozsiahlej vojny, aká sa predpokladá medzi USA a Čínou, boli k dispozícii rezervy zbraní každého druhu na udržanie dlhodobého konfliktu, píše The Times.
„Toto je dilema pre ľudí ako generál Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov USA. Ak budú útoky na Irán pokračovať štyri alebo päť týždňov, čo Trump teraz predpovedal, arzenál kľúčových zbraní – ide najmä o strely s plochou dráhou letu Tomahawk, protiraketové systémy Patriot, stíhacie rakety Standard SM-3 transportované vojnovými loďami a strely na obranu vo vysokých nadmorských výškach (Thaad) – sa výrazne zníži,“ píše denník.
Pentagon roky fungoval na základe toho, že by mohol viesť dve vojny súčasne. S rastúcou hrozbou zo strany Číny sa však od tohto plánu upustilo. Tohtoročný dokument o národnej obrannej stratégii zdôraznil potrebu brániť vlasť a odradiť Čínu v indicko-tichomorskej oblasti, uvádza The Times.
Podpora USA Ukrajine za posledné štyri roky a konfrontácia s Iránom – v júni minulého roka počas operácie Midnight Hammer proti trom jadrovým zariadeniam a teraz v rámci misie na zmenu režimu – však viedla k obrovskému vynaloženiu ofenzívnych a obranných zbraňových systémov, pripomína britský denník.
V júnovej operácii na ochranu Izraela a krajín Blízkeho východu, kde sú umiestnené americké sily, USA odpálili viac ako 150 rakiet Thaad, čo je približne štvrtina z celkového počtu 632 rakiet Thaad, ktoré dokážu zachytiť balistickú raketu v jej poslednom lete k cieľu. Rakety Thaad sa v súčasnej kampani používajú na zasiahnutie rakiet namierených proti Spojeným arabským emirátom. Každá stíhacia raketa Thaad stojí približne 13 miliónov dolárov a doplnenie zásob by mohlo trvať dva alebo tri roky. Rovnako pri raketách Tomahawk môže naplnenie skladov trvať približne dva roky. Rakety do systémov Patriot, ktoré sú teraz žiadané, sú na tom podobne, najmä keď sa rezervy vyčerpali vo vojne na Ukrajine.