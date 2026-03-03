Do Prahy priletelo prvé lietadlo s turistami z Blízkeho východu od začiatku útokov na Irán

Niektorí cestujúci boli na dovolenke priamo v Ománe, ďalší cestovali napríklad z Thajska. Jedna rodina sa z Dubaja na ománske letisko dopravovala taxíkmi a lietadlo takmer nestihla. Časť cestujúcich sa z dovolenky vrátila predčasne, keďže uprednostnila bezpečnosť, vyplynulo z ich vyjadrení po prílete do Prahy. Druhý let spoločnosti Smartwings z Ománu by mal v Prahe pristáť okolo 9.30 h.
V ohrozenom regióne je podľa systému dobrovoľných registrácií Drozd, ktorý spravuje české ministerstvo zahraničných vecí, približne 6 700 Čechov. Najviac z nich sa nachádza v Dubaji.
Medzi prvými vystúpili z lietadla dve mladé ženy z Olomouca, ktoré boli na dovolenke v Thajsku. Lietadlo, ktorým cestovali, malo pôvodne naplánovaný let na iné letisko, napokon však skončili v Ománe. „Zavolali sme na krízovú linku, potom sme asi po 24 hodinách dostali informácie, ako sa dostaneme domov,“ povedali novinárom. Komunikáciu štátu aj leteckej spoločnosti hodnotili pozitívne.Čítajte viac Útok na Irán mení dovolenkové leto. Šéf cestovky: Klienti menia plány, neistota rastie
Ďalšie dve ženy si dovolenku radšej skrátili o týždeň. „Bezpečnosť je prvoradá,“ uviedli novinárom a ponáhľali sa na spoje do Jihlavy a Vrchlabí. Starší muž, ktorý s prítomnými novinármi nechcel príliš hovoriť, len poznamenal, že nič podobné by už nechcel znovu zažiť.
Medzi cestujúcimi, ktorí prileteli z Ománu, bolo aj niekoľko rodín s malými deťmi. Otec so synom, na ktorých na letisku čakala matka, sa do Maskatu dostávali z Dubaja – jedným taxíkom na hranice a ďalším od hraníc. „Na letisko sme prišli pol hodiny po plánovanom odlete tohto lietadla, ale podarilo sa ho zadržať,“ povedal novinárom muž. Viac podrobností uvádzať nechcel, dodal iba to, že dva dni nespal.
Jedna z cestujúcich priznala, že pociťovala obavy. „Keď viete, že vám na takom mieste zrušili let, nie je to príjemný pocit,“ povedala novinárom žena, ktorá v náručí držala dieťa. „Napokon však všetko dobre dopadlo, prileteli sme v ten istý deň, keď sme sa mali vrátiť,“ dodala s tým, že boli na týždeň v Ománe.Čítajte viac Expert: Stratégia Iránu? Zabiť viac Američanov a eskalovať vojnu
Spoločnosť Smartwings v pondelok vypravila do Ománu dve lietadlá pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú prostredníctvom cestovnej kancelárie. Druhé malo pôvodne pristáť v Prahe tiež dnes v noci, má však výrazné meškanie. Z gréckeho Heraklionu, kde medzipristálo, odštartovalo krátko pred 7:00. Podľa servera FlightRadar24 by malo v Prahe pristáť okolo 9.30. Obe lietadlá spolu prepravia približne 400 ľudí.
Ďalší let chce spoločnosť vyslať dnes ráno o 08.30 do Dubaja, keďže by sa tamojšie letisko malo opäť otvoriť. Odlet z Dubaja späť do Prahy je naplánovaný na 19.55 miestneho času, vyplýva z informácií na webovej stránke spoločnosti. Na Letisku Václava Havla v Prahe by tak lietadlo malo pristáť krátko pred polnocou.
Česko zároveň vysiela do Jordánska, Ománu a Egypta armádne lietadlá. O cestujúcich, ktorí na Blízky východ vycestovali s cestovnými kanceláriami, by sa podľa pondelkového vyjadrenia ministra zahraničných vecí Petra Macinku (Motoristi) mali postarať tieto spoločnosti a nimi zabezpečené lety. Vládne lietadlá s kapacitou desiatok cestujúcich sú určené najmä pre ľudí, ktorí do zasiahnutých krajín cestovali individuálne.
Izrael a Spojené štáty začali v sobotu vojenskú operáciu proti Iránu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je dôvodom snaha zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Teherán reagoval odpálením rakiet a vyslaním dronov na Izrael a americké základne v regióne. Tie sa okrem Kuvajtu nachádzajú aj v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii, Bahrajne, Katare a Jordánsku.
Česko muselo v predchádzajúcich rokoch opakovane repatriovať svojich občanov z Blízkeho východu. V roku 2023 vypravilo šesť letov, ktorými sa vrátilo viac ako 200 ľudí z Izraela, pričom cestovné kancelárie zároveň zabezpečovali návrat stoviek osôb z Egypta. O rok neskôr vládny špeciál prepravil z Izraela ďalších približne sedemdesiat českých občanov.Čítajte viac Armáda vyšle po repatriantov špeciálne sily. Čo bude so slovenskými vojakmi na Cypre?