Mossad a CIA v akcii: Ako tajné služby vystopovali a zabili ajatolláha Chameneího

Americko-izraelské údery, rovnako ako iránska odveta, pokračujú. Hlavná vlna útokov však podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte len príde. Trump uviedol, že nedopustí, aby Irán získal jadrové zbrane.
Izraelčania mali prístup k takmer všetkým teheránskym dopravným kamerám roky a zašifrované snímky sa posielali na servery v Tel Avive a južnom Izraeli, uviedli dva nemenované zdroje FT. Podľa jedného z týchto zdrojov bola jedna z kamier obzvlášť užitočná, keďže zachytila, kde bežne parkovali členovia Chameneího ochranky a vodiči iránskych politických špičiek.
Prostredníctvom kamier izraelské spravodajské služby zhromažďovali informácie o adresách strážcov, ich pracovných rozvrhoch a o tom, koho mali pridelené chrániť.
Izrael a Spojené štáty tiež narušili mobilný signál v časti Teheránu, kde bol Chameneí zabitý, takže tí, ktorí sa snažili kontaktovať bodyguardov a odovzdať prípadné varovania, počuli obsadzovací tón.
„Poznali sme Teherán tak, ako poznáme Jeruzalem,“ oznámil FT člen izraelskej spravodajskej služby. „A keď nejaké miesto poznáte rovnako dobre ako ulicu, na ktorej ste vyrastali, všimnete si jedinú vec, ktorá tam nepatrí,“ dodal.
Podľa predstaviteľa, ktorý hovoril s britským denníkom, Izrael použil nástroje umelej inteligencie a algoritmy, ktoré vyvinul, aby roztriedil obrovské množstvo dát, ktoré zhromažďoval o iránskom vedení a jeho pohyboch. To umožnilo vystopovať Chameneího na sobotňajšiu schôdzku, kde bol zasiahnutý, a poskytlo to izraelskej tajnej službe Mossad a americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA) dôkaz, že vysokopostavení predstavitelia sú na ceste na rokovania. CIA mala podľa zdrojov tiež ľudský zdroj, ktorý poskytol kľúčové spravodajské informácie.
Nie všetky podrobnosti o atentáte na Chameneího sú známe. Niektoré možno nikdy nebudú zverejnené, aby boli chránené zdroje a metódy, ktoré sa stále používajú na vyhľadanie ďalších cieľov.
Zabitie iránskeho duchovného vodcu však bolo politickým rozhodnutím, nielen technologickým úspechom, uviedlo viac ako šesť súčasných aj bývalých izraelských spravodajských predstaviteľov. Keď CIA a Izrael zistili, že Chameneí bude v sobotu ráno organizovať schôdzku vo svojich kanceláriách blízko Pasteurovej ulice, naskytla sa príležitosť ho zabiť spolu s mnohými členmi najvyššieho vedenia.