ONLINE: Zelenskyj sa pre konflikt na Blízkom východe bojí o dodávky zbraní. Varšava chce byť súčasťou európskeho jadrového dáždnika

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 468 dní
- Putinova prevýchova v praxi. Ako sa z ukrajinských detí robia ruskí vlastenci
8:30 Poľsko rokuje s Francúzskom a európskymi spojencami o zapojení do programu „pokročilého jadrového odstrašovania“, uviedol poľský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že osem európskych krajín súhlasilo s účasťou na novom strategickom obrannom mechanizme.
„Poľsko rokuje s Francúzskom a skupinou najbližších európskych spojencov o programe pokročilého jadrového odstrašovania,“ napísal Tusk na platforme X. Dodal, že Varšava sa spolu s partnermi vyzbrojuje tak, aby „si naši nepriatelia nikdy netrúfli zaútočiť“.
Macron dnes pri predstavovaní novej francúzskej jadrovej stratégie, ktorej súčasťou je aj zvýšenie počtu jadrových hlavíc, oznámil, že sa k Parížu pripoja aj Nemecko, Veľká Británia, Poľsko, Holandsko, Belgicko, Grécko, Švédsko a Dánsko.
Na území zúčastnených štátov by podľa neho mohli byť rozmiestnené francúzske „strategické vzdušné sily“ s cieľom posilniť jadrové odstrašovanie v Európe v čase nového blízkovýchodného vojenského konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom.
Možnosť, že by Poľsko vstúpilo pod francúzsky jadrový dáždnik, otvorili Varšava a Paríž už v roku 2025 pri podpise novej bilaterálnej zmluvy.
8:25 Namiesto rodnej reči jazyk okupantov, namiesto slobody propaganda. Na ukrajinskom území, ktoré obsadila ruská armáda, dnes funguje asi 1 980 škôl, ktoré navštevuje viac ako 582-tisíc detí. Vyučovanie v ukrajinčine je však zakázané, všetky deti sa musia učiť podľa ruských učebných osnov. Žiaci sú navyše vystavení systematickej asimilácii, militarizácii a kremeľskej ideológii. Vyplýva to zo zistení, ktoré pred pár dňami predstavilo ukrajinské Centrum občianskej výchovy Almenda.Čítajte viac Putinova prevýchova v praxi. Ako sa z ukrajinských detí robia ruskí vlastenci
8:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že dúfa v uskutočnenie ďalšieho kola rokovaní s Ruskom v Abú Zabí v najbližších dňoch aj napriek vojne na Blízkom východe. Zároveň pripustil, že pre bezpečnostné riziká sú pripravené aj alternatívne lokality.
Spojené arabské emiráty a ich metropola Abú Zabí čelia od soboty iránskym útokom v reakcii na spoločné izraelsko-americké údery proti Iránu. Práve v Abú Zabí sa predtým konali rokovania sprostredkované Spojenými štátmi o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu.
Zelenskyj potvrdil, že nové kolo rozhovorov bolo naplánované na 5. až 8. marca. „Stretnutie by sa malo uskutočniť, je pre nás dôležité, podporujeme ho,“ povedal Zelenskyj novinárom. Ak by situácia v Abú Zabí bola príliš nebezpečná, Kyjev podľa neho akceptuje aj iné možnosti, napr. Turecko alebo Švajčiarsko.
Moskva tiež potvrdila, že má záujem v dialógu pokračovať. „Politické a diplomatické riešenie zostáva preferovaným prístupom,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či sa ruský postoj k mierovým rozhovorom po neúspechu americko-iránskych rokovaní zmenil.
Zelenskyj zároveň upozornil, že dlhodobý konflikt medzi USA a Iránom by mohol ovplyvniť dodávky kľúčových systémov protivzdušnej obrany vrátane amerických batérií Patriot, ktoré Ukrajina používa proti ruským útokom.
„Ak budú na Blízkom východe prebiehať dlhé boje, určite to ovplyvní dodávky. Som si tým istý,“ povedal. Dodal, že európsky mechanizmus na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu, známy ako PURL, zatiaľ funguje.Čítajte viac VIDEO: Cena vojny. USA bude útok na Irán stáť miliardy dolárov. Majú dostatočné zásoby zbraní?