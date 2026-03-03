Konflikt nebude trvať roky. Netanjahu vysvetlil, prečo museli udrieť na iránske jadrové bunkre v poslednej chvíli

Hlavným motívom koordinovaného útoku, ktorý sa začal uplynulú sobotu, bola prevencia pred dokončením novej iránskej infraštruktúry. Benjamin Netanjahu zdôraznil, že Teherán sa poučil z minuloročného júnového bombardovania a začal hĺbiť špeciálne podzemné priestory.
Podľa izraelského premiéra Irán od 12-dňovej vojny v júni minulého roku intenzívne pracoval na tom, aby svoje kľúčové kapacity ukryl hlboko pod povrch. „Začali budovať nové zariadenia, nové miesta, podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov spravili ich programy balistických rakiet a atómových bômb imúnnymi voči útoku,“ uviedol Netanjahu pre Fox News.Čítajte viac Mossad a CIA v akcii: Ako tajné služby vystopovali a zabili ajatolláha Chameneího
Dodal, že práve tento fakt bol hlavným spúšťačom operácie: „Dôvod, prečo sme museli konať teraz, je ten, že po tom, čo sme zasiahli ich jadrové zariadenia a ich balistický program… začali budovať nové zariadenia… podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov urobili ich balistický program a ich program vývoja atómovej bomby nezraniteľnými voči útokom.“
Netanjahu v rozhovore ubezpečil verejnosť, že konflikt na Blízkom východe nebude trvať roky, hoci uznal, že operácia si vyžiada určitý čas. Odmietol však víziu „nekonečnej vojny“ a označil súčasný postup za rýchlu a rozhodujúcu operáciu.
„Ak by sa teraz nepodnikli žiadne kroky, žiadne kroky by sa nemohli podniknúť ani v budúcnosti,“ varoval premiér. Zároveň naznačil, že cieľom úderov je pripraviť pôdu pre politickú zmenu, ktorú však musia vykonať samotní obyvatelia krajiny. Podľa Netanjahua by o tom, kto Irán v budúcnosti povedie, mali rozhodnúť sami Iránci, pričom Izrael a USA im pre tento krok „zaisťujú podmienky“.
Slová izraelského premiéra o krátkom trvaní konfliktu potvrdil aj Biely dom. Prezident Donald Trump uviedol, že pôvodné odhady americkej operácie rátali so štyrmi až piatimi týždňami. Vďaka úspešnej eliminácii kľúčových cieľov – vrátane duchovného vodcu Alího Chameneího a desiatok ďalších popredných predstaviteľov režimu – sa však darí postupovať rýchlejšie, než USA pôvodne plánovali.
Cieľom úderov zostáva definitívne zničenie iránskych rakiet, námorníctva a bezpečnostnej infraštruktúry, aby krajina nikdy nemohla získať jadrové zbrane.Čítajte viac Irán nie je Československo, Maďarsko a Poľsko. Trump a Netanjahu sa v Perzii prepočítali