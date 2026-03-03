Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Konflikt nebude trvať roky. Netanjahu vysvetlil, prečo museli udrieť na iránske jadrové bunkre v poslednej chvíli

Konflikt nebude trvať roky. Netanjahu vysvetlil, prečo museli udrieť na iránske jadrové bunkre v poslednej chvíli

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre stanicu Fox News zdôvodnil aktuálnu vojenskú operáciu proti Iránu. Podľa jeho slov začal Teherán budovať podzemné zariadenia, ktoré by o niekoľko mesiacov znemožnili akýkoľvek úspešný útok na jeho jadrový program. Izrael a USA preto udreli v poslednej možnej chvíli.

03.03.2026 09:17
debata (7)
AI verzia Benjamina Netanjahua sa prihovorila Iráncom v perzštine
Video
Netanjahu zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. / Zdroj: X/netanyahu

Hlavným motívom koordinovaného útoku, ktorý sa začal uplynulú sobotu, bola prevencia pred dokončením novej iránskej infraštruktúry. Benjamin Netanjahu zdôraznil, že Teherán sa poučil z minuloročného júnového bombardovania a začal hĺbiť špeciálne podzemné priestory.

Podľa izraelského premiéra Irán od 12-dňovej vojny v júni minulého roku intenzívne pracoval na tom, aby svoje kľúčové kapacity ukryl hlboko pod povrch. „Začali budovať nové zariadenia, nové miesta, podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov spravili ich programy balistických rakiet a atómových bômb imúnnymi voči útoku,“ uviedol Netanjahu pre Fox News.

Chámenei Čítajte viac Mossad a CIA v akcii: Ako tajné služby vystopovali a zabili ajatolláha Chameneího

Dodal, že práve tento fakt bol hlavným spúšťačom operácie: „Dôvod, prečo sme museli konať teraz, je ten, že po tom, čo sme zasiahli ich jadrové zariadenia a ich balistický program… začali budovať nové zariadenia… podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov urobili ich balistický program a ich program vývoja atómovej bomby nezraniteľnými voči útokom.“

Netanjahu v rozhovore ubezpečil verejnosť, že konflikt na Blízkom východe nebude trvať roky, hoci uznal, že operácia si vyžiada určitý čas. Odmietol však víziu „nekonečnej vojny“ a označil súčasný postup za rýchlu a rozhodujúcu operáciu.

Iránsky útok na Rijád
Video
Irán zaútočil na ciele v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie. Video: X/socmedia / Zdroj: X/socmedia

„Ak by sa teraz nepodnikli žiadne kroky, žiadne kroky by sa nemohli podniknúť ani v budúcnosti,“ varoval premiér. Zároveň naznačil, že cieľom úderov je pripraviť pôdu pre politickú zmenu, ktorú však musia vykonať samotní obyvatelia krajiny. Podľa Netanjahua by o tom, kto Irán v budúcnosti povedie, mali rozhodnúť sami Iránci, pričom Izrael a USA im pre tento krok „zaisťujú podmienky“.

Slová izraelského premiéra o krátkom trvaní konfliktu potvrdil aj Biely dom. Prezident Donald Trump uviedol, že pôvodné odhady americkej operácie rátali so štyrmi až piatimi týždňami. Vďaka úspešnej eliminácii kľúčových cieľov – vrátane duchovného vodcu Alího Chameneího a desiatok ďalších popredných predstaviteľov režimu – sa však darí postupovať rýchlejšie, než USA pôvodne plánovali.

Cieľom úderov zostáva definitívne zničenie iránskych rakiet, námorníctva a bezpečnostnej infraštruktúry, aby krajina nikdy nemohla získať jadrové zbrane.

Trump, Netanjahu Čítajte viac Irán nie je Československo, Maďarsko a Poľsko. Trump a Netanjahu sa v Perzii prepočítali
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Benjamin Netanjahu #americko-izraelský útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"