Zelenskyj vysmial Orbána: Podzemné potrubie nie je zo satelitu viditeľné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odkázal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné. Reagoval na pondelňajšie vyhlásenie Orbána, podľa ktorého satelitné snímky dokazujú, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

03.03.2026 10:05
Strážay: Maďarsko čakajú kľúčové voľby za 16 rokov. Ani víťazstvo Magyara ešte nemusí znamenať pád Orbána
Po roku 2010 ide o prvé voľby, v ktorých môže byť vláda Viktora Orbána reálne nahradená." Opozičný líder Péter Magyar a jeho strana TISZA vedie v prieskumoch. Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay ale upozorňuje, že tým hra zďaleka nie je dohratá. Výsledok môžu ovplyvniť volebný systém, povolebné scenáre aj reakcia súčasnej moci.

„Bola poškodená veľká nádrž na ropu – to vidíte. Satelit neukazuje ovládací panel ani podzemné potrubie. Možno Orbán vidí, čo sa deje s podzemným potrubím? Bol by som prekvapený, ale môže sa stať čokoľvek,“ povedal podľa agentúry Ukrinform v pondelok večer ukrajinský prezident.

Orbán predtým v pondelok vyhlásil, že ropovod Družba je prevádzkyschopný. Zelenského odmietnutie spustiť jeho prevádzku označil za „obyčajné vydieranie“.

„Počul niekto od Orbána alebo (slovenského premiéra Roberta) Fica, že sme Ukrajine veľmi vďační, alebo že nám je veľmi ľúto rodín a príbuzných zranených? Nepadlo o tom ani slovo, hovoria iba, že my dlhujeme opäť im,“ povedal Zelenskyj.

Tvrdý zásah v Tatársku: kľúčová ropná stanica na ropovode Družba v plameňoch
„Hovoril som s chorvátskym premiérom Antem Plenkovičom, ktorý mi ukázal, že je pripravený poskytnúť ročné množstvo ropy, ktoré Maďarsko a Slovensko potrebujú. Povedal, že Orbán do toho nechcel ísť,“ dodal ukrajinský prezident, podľa ktorého ide len o peniaze.

„Existuje európska cena a existuje ruská cena. To je všetko. Inými slovami, niekto na tom zarába a je zrejmé, kto to je,“ povedal.

„Nikto nemá v úmysle pomáhať Rusku zarábať peniaze z tranzitu ropy a používať ich na financovanie pokračovania vojny proti Ukrajine,“ podotkol Zelenskyj.

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená.

