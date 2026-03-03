Trump sa posťažoval, že nemá „toľko najmodernejších zbraní“, ako by chcel mať

Fio bankaFio banka
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sa nenachádzajú „v takom bode, v akom by chceli byť“, pokiaľ ide o zásoby najmodernejších zbraní. Proti Iránu pritom sily USA v súčasnosti nasadzujú veľké množstvo munície, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

03.03.2026 09:59
Trump Foto: ,
Prezident Donald Trump odchádza po slávnostnom odovzdávaní Medaily cti v Bielom dome v pondelok 2. marca 2026 vo Washingtone.
„V najvyššej triede máme dobré zásoby, ale nie sme v bode, kde chceme byť. V okolitých krajinách sú však pre nás uskladnené mnohé ďalšie vysoko kvalitné zbrane,“ napísal prezident na svojej platforme Truth Social. Ozrejmil, že USA majú dostatok zbraní „strednej a vyššej strednej triedy“.

Pentagon ukázal lietadlá útočiace na Irán
Video
Pentagon zverejnil videá amerických lietadiel vrátane bombardérov B-1, ktoré vykonávajú letové operácie počas pokračujúcich útokov na Irán. / Zdroj: Reuters

„Vojny sa môžu viesť večne a veľmi úspešne už len vďaka týmto zásobám, ktoré sú lepšie, než najlepšie zbrane iných krajín,“ povedal šéf Bieleho domu. „Spojené štáty sú dobre zásobené a pripravené zvíťaziť,“ dodal v príspevku.

USA a Izrael v sobotu začali s vojenským zásahom proti Iránu, kde podľa amerických a izraelských ozbrojených síl zaútočili už na približne 2000 cieľov. Medzi nimi sú aj vládne a vojenské objekty vrátane iránskeho programu balistických rakiet, informuje stanica ABC News.

Iránsky útok na Rijád
Video
Irán zaútočil na ciele v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie. Video: X/socmedia / Zdroj: X/socmedia
