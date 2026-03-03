Ruská centrálna banka žaluje EÚ za zmrazenie svojich aktív na neurčito

Ruská centrálna banka v utorok oznámila, že na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu podala žalobu na rozhodnutie Rady EÚ z decembra 2025 zmraziť jej aktíva na neurčito. Dovtedy ich členské štáty museli podľa sankcií každých šesť mesiacov jednomyseľne predlžovať, píšu agentúry Reuters a Bloomberg.
Pravda vo svete: Použiť ruské zmrazené aktíva pre financovanie Ukrajiny je to najlepšie. Iné možnosti sú pre Európu horšie, hovorí odborník Martin Vokálek
Európska únia hľadá spôsob, ako dlhodobo financovať Ukrajinu bez ďalšieho zadlžovania členských štátov. Najhorúcejším riešením je využitie zmrazených ruských aktív, ktoré sú uložené najmä v Belgicku. Podľa výkonného riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum Martina Vokálka je využitie zmrazených ruských aktív najférovším a najudržateľnejším riešením – a zároveň výrazne lepším než všetky ostatné alternatívy, hovorí v relácii PRAVDA VO SVETE.
Ruská centrálna banka odhaduje, že západné krajiny zmrazili jej aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov. Väčšina z nich je zmrazená v Európe a uložená v belgickom depozitári Euroclear. Voči nemu podala ruská federálna banka žalobu ešte v decembri.
Vlády členských krajín EÚ 12. decembra prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Obišli tak možné veto Maďarska či Slovenska, ktoré avizovali nesúhlas s takýmto krokom.
Slovensko zablokuje sankcie proti Rusku, ak sa nevyrieši, jedna vec, avizuje Robert Fico
Slovensko podľa premiéra Roberta Fica zablokuje prijatie 18. sankčného balíka Európskej únie proti Rusku, ak únia vopred nevyrieši záležitosť ohľadom navrhovaného ukončenia dovozu ruských energií. / Zdroj: Pravda
Vo svojom vyhlásení ruská centrálna banka tvrdí, že zmrazenie jej aktív bolo prijaté so „závažnými procedurálnymi pochybeniami“, pretože bolo prijaté väčšinovým hlasovaním a nie jednomyseľne, tak ako to vyžaduje právo EÚ. Dokument o zmrazení na neurčito však vylučuje možnosť právnych krokov zo strany Ruska na súdoch EÚ.
„Nariadenie EÚ porušuje základné a neodňateľné práva na prístup k spravodlivosti a nedotknuteľnosť majetku, ako aj zásadu zvrchovanej imunity štátov a ich centrálnych bánk, ktorú zaručujú medzinárodné zmluvy a právo EÚ,“ uviedla ruská centrálna banka.