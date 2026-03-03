Trump a Netanjahu hovorili o zbraniach hromadného ničenia. Rubio prišiel s ďalším zdôvodnením útoku na Irán

„Vedeli sme, že Izrael podnikne (vojenskú) akciu. Vedeli sme, že by to vyvolalo útok proti americkým silám, a vedeli sme, že ak by sme proti nim (proti Iráncom) nezasiahli preventívne ešte predtým, ako tieto útoky začnú, utrpeli by sme vyššie straty,“ povedal Rubio.
Teherán odsúdil útoky ako nevyprovokovanú agresiu v čase, keď s Washingtonom viedol nepriame rokovania o iránskom jadrovom programe sprostredkované Ománom.
Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok povedal stanici Fox News, že cieľom USA bolo zabezpečiť, že Irán nebude mať jadrovú zbraň. „Prezident (Donald Trump) chce dať Iráncom aj svetu jasne najavo, že nebude mať pokoj, kým nedosiahne tento zásadný cieľ – zabezpečiť, aby Irán nemohol mať jadrovú zbraň,“ povedal viceprezident. Vance sa v minulosti vyjadroval proti otváraniu vojen, vrátane možnej vojny s Iránom.
Šéf Pentagonu Pete Hegseth v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že cieľom amerických útokov je zničiť iránske rakety, námorníctvo a bezpečnostnú infraštruktúru. Odôvodnenie členov Trumpovej administratívy pre údery na Irán je premenlivé, poznamenala agentúra AP.
Lídrami Kongresu spoločne so šéfom diplomacie Rubiom za zatvorenými dverami informovali Hegseth, šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe a predseda zboru náčelníkov štábov Dan Caine. Predstavitelia Trumpovej administratívy sa dnes vrátia na Kapitol, aby informovali celý Senát aj Snemovňu reprezentantov.
Široká škála dôvodov
Demokratickí zákonodarcovia namietajú, že ústava dáva výhradné právo vyhlásiť vojnu Kongresu, nie prezidentovi. Spochybňujú tvrdenia Trumpa a jeho administratívy, že Spojené štáty čelili bezprostrednej hrozbe zo strany Iránu.
Demokratický senátor za štát Virgínia Mark Warner uviedol, že počas jedného týždňa Trumpova administratíva ponúkla širokú škálu dôvodov pre útok na Irán: najprv zničenie jeho jadrového programu, potom ukončenie vývoja balistických rakiet, zmenu režimu a teraz potopenie jeho námornej flotily.
Tento týždeň sa čaká hlasovanie o rezolúciách týkajúcich sa vojnových právomocí, ktoré by mohli Trumpovi zabrániť pokračovať v útokoch na Irán bez vyhlásenia vojny Kongresom. Ústava Spojených štátov zveruje právomoc vysielať amerických vojakov do vojny Kongresu, nie prezidentovi, s výnimkou obmedzených úderov z dôvodov národnej bezpečnosti. Trumpovi republikáni však majú tesnú väčšinu ako v Snemovni, tak v Senáte.