Witkoff odhalil mrazivé detaily z rokovaní: Irán vraj bez ostychu hovoril o 11 jadrových bombách

Iránski zástupcovia počas skorších rokovaní so Spojenými štátmi vyhlásili, že majú 460 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, ktorý by mohol byť použitý na výrobu jedenástich atómových bômb, povedal stanici Fox News americký splnomocnenec Steve Witkoff. Ten sa spoločne so zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom zúčastnil na nepriamych rokovaniach s iránskymi vyjednávačmi, ktoré však neviedli k dohode a USA s Izraelom cez víkend na Irán vojensky zaútočili. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v utorok podľa štátnych médií vyhlásil, že neexistujú dôkazy, že by Teherán vyvíjal jadrové zbrane.

Iránski zástupcovia podľa Witkoffa na úvod vyjednávania povedali, že majú „nescudziteľné právo obohacovať všetko jadrové palivo, ktoré majú k dispozícii“. „Odpovedali sme, že prezident má pocit, že my máme nescudziteľné právo vás zastaviť,“ pokračoval Witkoff. Američania podľa neho počas rokovaní usúdili, že Irán nemá iný záujem, než sa vrátiť k obohacovaniu jadrového paliva s cieľom vyrobiť jadrovú zbraň.

Na výrobu atómovej zbrane je potrebný urán obohatený na 90 percent. Obohatenie uránu zo 60 na 90 percent už predstavuje relatívne malý technologický krok. „Materiál (obohatený na) 60 percent môže byť obohatený na 90 percent, čo je považované za potrebné na výrobu zbraní, v priebehu približne jedného týždňa, možno desiatich dní,“ povedal Witkoff. Irán dlhodobo tvrdí, že sa o jadrovú zbraň neusiluje a že jeho jadrový program slúži len na mierové účely.

„Iránski vyjednávači nám povedali priamo – bez akéhokoľvek ostychu – že majú pod kontrolou 460 kilogramov (uránu obohateného) na 60 percent a že si sú vedomí toho, že by z toho bolo možné vyrobiť jedenásť jadrových bômb,“ povedal Witkoff. Americký prezident Donald Trump ho podľa jeho slov vyslal na rokovanie s cieľom dosiahnuť dohodu, v ktorej by Teherán súhlasil s elimináciou svojho balistického programu, námorníctva, vzdal sa podpory regionálnych ozbrojencov a ukončil obohacovanie jadrového paliva.

„Chceli, aby sme hlásili pozitívne správy. Ale tá schôdzka pozitívna nebola,“ dodal Witkoff. Trump v piatok uviedol, že nie je spokojný so spôsobom, akým Irán s Washingtonom vyjednáva. Šéf Bieleho domu podľa agentúr vyhlásil, že si želá s Iránom uzavrieť dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmie vlastniť jadrové zbrane.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vtedy uviedol, že Spojené štáty sa musia vyvarovať nadmerných požiadaviek, aby boli diplomatické rokovania s Iránom úspešné. Vo štvrtok Arákčí hovoril o dobrom posune v súvislosti s rokovaniami. Podľa vtedajších informácií serveru Axios však hodnotenie amerických predstaviteľov nebolo také pozitívne.

Cez víkend Spojené štáty a Izrael zahájili rozsiahle vzdušné útoky na Irán, ktoré zabili okrem iného niektorých vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Irán odvtedy podniká odvetné útoky na Izrael a arabské krajiny, kde sa nachádzajú americké vojenské základne.

„Doteraz nevidíme dôkazy o tom, že by Irán vyvíjal jadrové zbrane, čo bolo hlavným, ak nie jediným dôvodom pre vojnu,“ povedal v utorok podľa ruských agentúr Lavrov na tlačovej konferencii so zástupcom brunejskej diplomacie. Americko-izraelský útok na Irán označil za agresiu a de facto vojnu, ktorej dôsledky sú už teraz citeľné na celom Blízkom východe. Vyzval pritom, aby všetky strany okamžite ukončili boje.

Rusko už viac ako štyri roky vedie ozbrojenú agresiu voči Ukrajine. Teherán je spojencom Moskvy a po ruskom vpáde do susednej krajiny vo februári 2022 sa stal pre Rusko kľúčovým partnerom a dodávateľom niektorých zbraňových systémov. Ruská diplomacia už cez víkend vyzvala USA a Izrael, aby údery proti Iránu okamžite ukončili.

