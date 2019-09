Voľby by vyhral Smer, ktorému by svoje hlasy odovzdalo 19,6 percenta respondentov. Druhá by skončila koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu. Tú by volilo 15,5 percenta voličov. Od konca mája, keď agentúra AKO robila prieskum naposledy, stúpli ich preferencie o 2 percentá.