Kto povedie Smer do volieb?

Špekulácie o odchode Pellegriniho zo Smeru pomaly slabnú. On sám viacerými vyhláseniami naznačil, že zrejme bude aj v nadchádzajúcich voľbách súčasťou svojej materskej strany, ktorej členom je už takmer dvadsať rokov. Naposledy začiatkom tohto týždňa zopakoval, že sa cíti byť sociálnym demokratom a na otázky, či bude kandidovať za Smer, odpovedal: „Zatiaľ všetko vyzerá, že áno“. Skonštatoval tiež, že chce prispieť k víťazstvu Smeru vo voľbách tak, aby strana opäť dostala poverenie na zostavenie vlády. Na otázku Pravdy, či bude Pellegrini lídrom kandidátky Smeru, hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková do uzávierky neodpovedala.

Meno lídra nepotvrdil ani hovorca Smeru Ján Mažgút. Skonštatoval len, že kým kandidátku neschváli predsedníctvo, je neaktuálne hovoriť o jej zložení. Parlamentné voľby by sa mali konať 29. februára budúceho roka, uzávierka kandidačných listín pripadne na koniec novembra. Expremiér Robert Fico ešte v auguste pripustil, že mu na kandidátke nemusí patriť číslo jeden, dodal však, že jej zložením sa zatiaľ nezaoberá. Zoznam kandidátov bude navrhovať on ako predseda strany, schvaľovať ho bude predsedníctvo, ktoré má 13 členov.

Pri téme lídra kandidačnej listiny nie je veľmi do reči členom predsedníctva Smeru. „V žiadnom prípade nie,“ reagoval europoslanec Miroslav Číž na otázku, či už v rámci predsedníctva o tejto otázke hovorili. Podľa jeho slov je vytváranie kandidátky ešte ďaleko. Špekulovať o tom, koho postavia na jej čelo, nechcel. „Je to vec diskusie vo vnútri. Za normálnych okolností, úplne prirodzene, je predseda strany lídrom kandidátky. Ale, samozrejme, dá sa o tom rozprávať,“ nevylúčil Číž.

„Túto otázku sme ešte nepreberali. Na to je ešte reálne dostatok času,“ povedal poslanec parlamentu Ľubomír Petrák, ďalší z členov predsedníctva. „Musí byť dohoda dvoch pánov, ktorých ste menovali (Fica a Pellegriniho, pozn. red.) a dohoda na stratégii, ktorá je najvýhodnejšia z hľadiska strany. Netreba preferovať žiadne z riešení, je nutné preferovať riešenie, ktoré nám prinesie najlepší volebný úspech,“ zdôraznil Petrák.

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že viac voličov by Smeru priniesol ako líder Pellegrini. „Ale to je môj subjektívny názor. Pellegrini je zrejme prijateľnejší pre širšiu skupinu voličov,“ mieni analytik. Ktorý z dvojice Fico – Pellegrini viaže viac voličov Smeru, celkom odhadnúť nevie. „Ak hovoríme o jadre voličov Smeru, to neviem povedať. Faktom určite je, že Fico viaže značnú časť voličov Smeru, ale neviem to kvantifikovať,“ podotkol Baránek.

Čo v prípade, ak by bol volebným lídrom Pellegrini – mal by kandidovať aj Fico, hoci z horšieho miesta? „Toto je pre Roberta Fica dosť kardinálna otázka. Len čo by išiel na druhom mieste, sám seba by zadefinoval ako dvojku. Je to svojím spôsobom aj mocenská záležitosť. Skôr by som mu potom navrhoval, aby išiel desiaty, aby uzatváral desiatku najvýraznejších tvárí Smeru,“ doplnil Baránek.

Definitívnu odpoveď na to, kto je pre voličov Smeru lídrom, dajú až preferenčné krúžky vo voľbách – a to v prípade, ak budú kandidovať obaja. „Samozrejme, to sa po voľbách dozvieme. Ak hovoríme o preferenčných hlasoch, výsledok bude jednoznačný: ten alebo ten. Ešte sa môže stať, že bude tesný. Ale to sú len alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy. Na základe preferenčných hlasov sa dá jednoznačne usúdiť, kto je populárny a kto má výtlak,“ priblížil analytik Baránek.

V parlamentných voľbách v roku 2016 zvíťazil Smer s 28,3 percenta hlasov. Hoci z týchto čísel už výrazne klesol, podľa prieskumov stále zostáva najsilnejšou stranou na politickej scéne. Už vyše roka sa jeho preferencie pohybujú okolo 20 percent.

V dnešnom prieskume agentúry AKO pre Hospodárske noviny mal 19,6 percenta hlasov pred druhou koalíciou PS/Spolu (15,5 percenta) a treťou extrémistickou ĽS NS (10,9 percenta). V inom tohtotýždňovom prieskume agentúry MVK sa k Smeru prihlásilo 20,7 percenta opýtaných, čo strane s prehľadom stačilo na prvé miesto. Druhá skončila koalícia PS/Spolu s 13,3 percenta a tretie KDH s 9,4 percenta.

Podľa sociológa z agentúry MVK Pavla Haulíka až tak nezáleží na tom, či bude lídrom Smeru vo voľbách Fico alebo Pellegrini. Podľa jeho názoru sú momentálne pre Smer dôležití obaja.

„Smer by mal problém v prípade, že by niektorý z nich z tohto tandemu vypadol. Každý má záber na inú skupinu voličov. Smer má dve základné skupiny voličov – národno-konzervatívnu a potom takú sociálno-liberálnu. Pre tú prvú je príťažlivejší Robert Fico, pre tú druhú Peter Pellegrini. Ale v každom prípade stále platí, že pokiaľ budú tvoriť tandem a nebudú mať medzi sebou nejaké viditeľné konflikty, tak šanca udržať si daný počet voličov, prípadne ešte niečo získať navyše, je reálna. Inak sa môže stať, že čísla pôjdu výrazne dolu,“ myslí si Haulík.

Predpovedať, ktorá z týchto dvoch skupín je väčšia, a teda čie líderstvo by Smeru prospelo viac, podľa sociológa nie je podstatné. „Dôležitejšie je, aby nevznikal dojem, že je medzi nimi konflikt. To, či bude na čele jeden alebo druhý, nie je až natoľko dôležité pre voličov Smeru,“ uzavrel Pavel Haulík.