Pokles preferencií Smeru aj PS/Spolu. V prieskume sa objavil nový hráč

Voľby by podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO vyhral Smer, ktorému by svoje hlasy odovzdalo 18,2 percenta respondentov. Druhá by skončila koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu. Tú by volilo 14,5 percenta voličov. Nielen favoritom klesli preferencie potom, ako sa objavila v prieskume nová strana bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera - Dobrá voľba.