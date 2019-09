Lucia Kurilovská vstupuje do vznikajúcej strany Tomáša Druckera

Rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská vstupuje do vznikajúcej strany Dobrá voľba Tomáša Druckera. Potvrdila to denníku Pravda.

„Veľmi som to zvažovala a rozhodla som sa, že takto budem mať šancu posunúť sa niekam a niečo zlepšiť,“ vysvetlila pre Pravdu Kurilovská. Dodala, že ju oslovil program vznikajúcej strany. „Majú riešenia, viem, že najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí, ale ja som typ, ktorý rád diskutuje a budeme hľadať aj ďalšie riešenia,“ povedala. „Veľa ľudí ma od politiky odrádza, ale keby sa každý na to pozeral so strachom, nič sa nezmení,“ prezradila Kurilovská.

Podľa našich informácií by Kurilovská mala byť podpredsedníčkou novej strany.

Exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker vo štvrtok odovzdá na ministerstve vnútra v Bratislave podpisy od občanov a podá žiadosť o registráciu svojej politickej strany Dobrá voľba. Informovala o tom hovorkyňa vznikajúcej strany Martina Šoltésová. Viac o programe strany by mali povedať na budúci týždeň.

Drucker zdôrazňuje potrebu spravodlivého zdravotníctva pre všetkých. Hovorí tiež o lepšom živote rodín a seniorov a riešiť chce aj regióny. Tie by mali byť podľa neho silné a fungujúce.

Spolupracovať s ním bude Tomáš Kuča, ktorý s ním spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim (Smer).

V súvislosti s Druckerovou stranou sa spomínajú tiež poslanci Národnej rady SR Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová (obaja Most-Híd). Hovorilo sa aj o Pellegrinim, ale premiér tvrdí, že s Druckerom o spolupráci nehovoril. Priznal však, že v Smere hovoria aj o jeho ďalšom fungovaní. Začiatkom septembra predseda vlády vyhlásil, že sa cíti byť jasným sociálnym demokratom, politika sociálnej demokracie je mu blízka a na svojom politickom presvedčení nemieni nič meniť.

Na registráciu strany je potrebných aspoň 10 000 podpisov. Po ich odovzdaní má Ministerstvo vnútra SR do 30 dní rozhodnúť o registrácii strany. Na Slovensku je zatiaľ registrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.