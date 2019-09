Prieskum: Smer má náskok sedem percent

Voľby by so sedempercentným náskokom vyhral vládny Smer, vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis pre novú diskusnú reláciu Na hrane televízie JOJ. Podľa prieskumu Smeru dôveruje 20,3 percenta voličov. Druhej koalícii PS/Spolu a ĽSNS zhodne 13,2 percenta. Na treťom mieste sa umiestnila strana Za ľudí so ziskom 8,6 percenta.

Za ňou sa umiestilo hnutie OĽANO so 7,4 percentami a SaS so 7,2 percentami. Strana SNS by získala 7,1 percenta, KDH 6,9 percenta a do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina – Boris Kollár s 5,3 percentami.

Za bránami Národnej rady by skončila strana Most-Híd, ktorá by získala 4,2 percenta, a tiež SMK so 4,1 percentami.

Prieskum volebných preferencií vyhotovila agentúra Polis pre politickú diskusnú reláciu TV JOJ Na hrane.

V parlamente by teda získala strana Smer 34 kresiel, PS/Spolu a ĽSNS by mali po 22 poslancov a strana Za ľudí by mala 15. Strany OĽANO, SaS, SNS a KDH by získali 12 mandátov a 9 stoličiek by sa ušlo hnutiu Sme rodina – Boris Kollár.

Hosťom relácie Na hrane bol líder Mostu-Híd Béla Bugár a šéf koalície PS/Spolu Michal Truban. Podľa Bugára doplácajú na to, že nevedia predať svoje výsledky. „Keď sa pohádate v parlamente, ľudia to vnímajú, že za nich bojujete, a to my nerobíme,“ zhodnotil Bugár.

Truban si myslí, že sa im aj mimo parlamentu podarilo veľmi veľa vecí. „Dokázali sme poraziť Smer v eurovoľbách, dovtedy ľudia hovorili, že je to nemožné. Alebo sme sa spojili s KDH,“ dodal s tým, že vďaka tomu sa už stabilne držia na druhom mieste v prieskumoch.

Na otázku, či Bugár nie je postavou, ktorá odrádza voličov, odpovedal, že nemusí byť na kandidátke. „Ukážte mi iného politika, ktorý je tridsať rokov v politike. A s ktorým to tak dlho vydržala manželka, sme spolu už 36 rokov,“ upozornil s úsmevom. Na margo koalície PS/Spolu upozornil, že chcú síce robiť novú politiku, ale v strane majú niekoľko „politických turistov“.

Z prieskumu tiež vyplýva, že z dvojice politikov Andrej Kiska – Michal Truban má väčšie sympatie bývalá hlava štátu. Exprezidentovi dôveruje viac alebo skôr dôveruje 31,6 percenta voličov, predsedu Progresívneho Slovenska by rozhodne uprednostnilo 11,4 percenta voličov. „Nehovorím, že budem najlepší premiér. My máme iné čísla, ale teraz to nechcem rozoberať,“ reagoval Truban, ktorý má premiérske ambície. Skonštatoval, že ešte musí na sebe veľa pracovať.