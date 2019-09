Hřích: Pri Druckerovej strane chýba skúsenosť

Podľa posledného prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny by sa však Dobrá voľba dostala do parlamentu so 7,4-percentnou podporou, predbehla by SNS alebo OĽaNO. Riaditeľ agentúry Václav Hřích pripomína, že preferencie sa budú meniť. „Keď sa začnú pridávať témy a ukáže sa, či strana preferuje liberálnejší, alebo konzervatívnejší prístup, voliči sa vyselektujú,“ dodal Hřích.

Ako si vysvetľujete výsledok Druckerovej strany v prieskume?

Ide o meranie potenciálu strany. Nemerala sa medzi ostatnými stranami, lebo to sa ani nedá, keďže oficiálne neexistuje. Zber údajov potom prebieha tak, že najskôr sa zmerajú existujúce klasické strany bez nového subjektu. Potom sa dá všetkým respondentom otázka o tom, že sa pripravuje nový subjekt, a zisťuje sa, či by zvažovali jeho voľbu. Respondenti odpovedajú určite áno, asi áno, asi nie a určite nie. Tí, ktorí si vyberú buď možnosť určite áno, alebo asi áno, sa konfrontujú. Dávame im tretiu otázku: Predtým ste povedali, že chcete voliť inú stranu, a teraz zvažujete novú stranu. Keby ste si mali vybrať, ktorú z tých dvoch strán by ste nakoniec volili? Vďaka tejto metodike novú stranu vystavíme konkurencii iných strán. Ide o aktuálny potenciál, ktorý sa zreálni, až keď budú známe mená členov strany. Ľudia najskôr potrebujú vedieť program, názory na témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť, a až potom si povedia, že stranu budú isto voliť. Je to podobné, ako keď si poviete, že niekam pôjdete na dovolenku, a potom sa odtiaľ vráti váš kamarát a oznámi vám, že je tam studené more. Na základe skúsenosti prehodnotíte rozhodnutie. Teraz pri Druckerovej strane ešte chýba skúsenosť.

Súčasťou strany bude odborníčka na trestné právo a rektorka Lucia Kurilovská. Hovorí sa aj o poslancoch za Most-Híd Martinovi Fedorovi a Kataríne Cséfalvayovej. Pritiahnu tieto mená voličov?

Je dôležité, ako sú mená poznateľné. Pani Kurilovská nikdy nebola meraná ako politička. Pravdepodobne však má určitú známosť, pretože sa často vyjadruje v médiách v súvislosti s vysvetľovaním právnych procesov. Takže tí, ktorí ju zachytili v tejto roli, poznať ju budú. Čo sa týka poslancov, tí majú trošku výhodu, pretože sa objavujú v spravodajstve. Všetci budú porovnávať ich doterajšie politické pôsobenie s tým novým. Nie sú to také hviezdne mená, ako keby tam prestúpil napríklad nejaký súčasný minister, ale nejde o úplne neznáme mená.

Medzi hlavnú agendu strany bude patriť zdravotníctvo, sociálne veci a seniori. Sú to pre voličov atraktívne témy?

To sú ciele, ktoré vo všeobecnosti ľudia vedia uchopiť a majú pocit, že im rozumejú. Je iné, keď hovoríte pred voličmi o reforme verejnej správy alebo o zmene dlhovej brzdy, teda o vysoko odborných témach. Nie každý tomu rozumie. Ale keď hovoríte o veciach, ktoré má človek šancu zažiť ako vlastnú skúsenosť alebo v jeho v blízkosti, tak je tá téma akoby zrozumiteľnejšia. Na druhej strane každú z týchto tém komunikujú aj takmer všetky ostatné strany. Je to ľahšia oblasť na komunikáciu, ale je o to ťažšia na odlíšenie sa od niekoho iného.

Zatiaľ nie je známe, či pôjde o pravicovú, alebo o ľavicovú stranu. Aký je váš odhad?

To je už teraz ťažké rozlíšiť, či už z pohľadu strán, alebo voličov. Z prieskumov z minulosti vyplýva, že ľudia, ktorí deklarujú, že sú pravicovo orientovaní, a testujete na nich výroky typu – platené alebo zadarmo zdravotníctvo, platené alebo zadarmo vlaky a podobne, tak napriek vyhlasovanej orientácii vyžadujú činy, ktoré sa skôr spájajú s ľavicovou agendou. Znamená to, že ani ľudia sa nevedia správne zadefinovať, čo vlastne sú. Zatiaľ pri Druckerovom projekte nevyskakuje prudko pravicová téma. Orientácia sa ukáže najmä vtedy, keď budú reagovať na témy, s čím budú súhlasiť a s čím nie, a ako sa budú vymedzovať.

Komu bude Drucker brať voličov?

Kým nie je strana jasne zadefinovaná, bude brať viac-menej z každého subjektu na trhu z tých, ktorí nie sú aktuálne spokojní so svojou stranou a pokukujú po niekom inom. V každej strane je časť voličov extra lojálna a časť je taká, že stále zvažuje, či by nezmenila. Takže teraz sú „cieľom“ váhajúci voliči klasických strán. Keď sa začnú pridávať témy, a ukáže sa, či strana preferuje liberálnejší, alebo konzervatívnejší prístup, voliči sa vyselektujú.

