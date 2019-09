Matovičov plán ako vyhrať voľby: Ponúkol SMK vytvorenie koalície

Opozičná strana OĽaNO ponúka na volebnej kandidátke miesto pre zástupcov maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny. Na pôde Národnej rady (NR) SR to oznámil líder hnutia Igor Matovič. Prieskumy podľa jeho slov poukazujú na to, že by hlasy voličov menšín žijúcich na Slovensku mohli prepadnúť.