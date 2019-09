Prieskum Focusu: Smer stále prvý, progresívci klesajú

Voľby by podľa posledného prieskum agentúry Focus vyhral Smer so ziskom 21,7% hlasov. Na druhom mieste by skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu so ziskom 13,3%. Tretia skončila ĽSNS so ziskom 10,6%.

Hnutie Sme rodina by podľa Focusu získalo 7,2% hlasov, KDH 6,9%, SNS a OĽaNO by zhodne získali 6,8%. Strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí by skončila so ziskom 6,5% a SaS 6,4%.

Mimo parlamentu by podľa prieskumu zostal Most-Híd so ziskom 4,1%. SMK by získala 3,3% a nová strana Tomáša Druckera Dobrá voľba 2,1%.

Pri prepočte na kreslá v Národnej rade SR by Smer získal 38 mandátov, koalícia strán PS–Spolu 23 kresiel, ĽSNS 18, Sme rodina 13, KDH, SNS a OĽaNO by mali v pléne po 12 poslancov, Za ľudí a SaS 11.

Agentúra Focus uskutočnila v dňoch 11. až 17. septembra 2019 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 027 respondentov. Respondentom položili nasledujúcu otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“