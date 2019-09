Informácie priniesol portál glob.sk. Strana Smer sa zatiaľ ku kandidátke nevyjadruje. Hovorca Smeru Ján Mažgút pre Pravdu uviedol, že Fico sa k téme vyjadrí najskôr v utorok.

Fico bol tvárou Smeru od vzniku strany, napísal tiež portál. Na kandidátke do parlamentných volieb by mal byť číslo dva. Podľa medializovaných informácií sa o priazeň voličov už nebude uchádzať Robert Kaliňák, čo malo byť tiež podmienkou Pellegriniho. Na kandidátke by nemali chýbať Richard Raši či Ladislav Kamenický.