Drzosť Trubana à la Matovič? Po verejných urážkach, podpásové rany rivalom

Ide o propagačné video, v ktorom progresívci spravili z predstaviteľov Smeru bankových lupičov a z terajšej opozície neschopných policajtov. Progresívci si za videom stoja. Fakt, že video sa dotklo aj opozície, bez ktorej Progresívne Slovensko v prípade úspechu v budúcoročných voľbách nezostaví vládu, Martin Poliačik (PS) komentoval, že sa „s tým dá žiť“.

Truban sa už predtým musel ospravedlňovať potenciálnym voličom a konkrétne robotníkom z Kysúc. Video z minulosti odhalilo totiž nielen to, že bral drogy a to aj ťažkú drogu LSD, ale Truban poodhalil aj jeho pohľad na pracovitosť. "Robotník, ktorý nemá prácu, je lenivý, nekomunikuje, alebo klame,“ povedal Truban vo videu pred vstupom do politiky. Najnovšie propagačné video Trubana dotvára obraz na politickej scéne pred voľbami, na ktorej sa snažia zaujať nielen Truban či Matovič. Pozrite si TOP 10 videií tohto týždňa na TV Pravda a to nielen z oblasti politiky.

Video Progresívneho Slovenska, ktoré zverejnili na svojej FB stránke, postavilo Smer do polohy bankových lupičov. Opozíciu predstavujú rozhádaní policajti, ktorí nevedia, kto je ich veliteľ. Pozrite si ako video komentovali pre TV Pravda Dušan Jarjabek (Smer), Boris Kollár (Sme rodina) a Martin Poliačik (PS).

Matovič: Reagoval som na to, že si mám zobrať do väzenia krém. Igor Matovič (OĽaNO) reagoval na to, že mandátový a imunitný výbor začal voči nemu disciplinárne konanie. Dôvodom sú jeho výroky z 50. mimoriadnej schôdze parlamentu o tom, že si koalícia kupuje hlasy u nezaradeného poslanca Petra Marčeka.

Sulík: Nepripustím scenár ako v strane Sieť, z ktorej odišiel Beblavý. Richard Sulík povedal, že na kandidátku nedá nespokojencov okolo Galka a Rajtára.

Pellegrini: Autentická Gorila? Uvidíme, čo teraz bude robiť Mikloš.

Čaputová vystúpila v OSN a prečítala krátky prejav v angličtine.

Prvá cesta, ktorá je súčasťou obchvatu Bratislavy, je hotová.

Slovenské historické hotely hviezdia v Európe. Pozrite si najkrajšie z nich.

Ďalší diel relácie TV Pravda Ide o peniaze. Každý rodič chce dať dieťaťu to najlepšie. Súčasťou toho je aj kvalitné vzdelanie. Náklady na štúdium na vysokej škole môžu dosiahnuť aj 20-tisíc eur. Ako sa na to pripraviť? Radí odborník na financie Peter Gurecka zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Ďalší diel relácie TV Pravda Neobyčajné miesta – Unikátny priestor v strede Dunaja na vlastnom polostrove navštívi ročne 50 000 ľudí

Námestie Nežnej revolúcie v Bratislave bude „odhryznutý obdĺžnik“. O tom sa zároveň zmenší námestie SNP.

