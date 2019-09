Prieskum: Voľby by vyhral Smer, do parlamentu by sa dostalo deväť strán

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali budúci víkend, vyhral by Smer. Do parlamentu by sa dostalo deväť subjektov, medzi nimi by však nebol koaličný Most-Híd. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil 13. septembra až 18. septembra na vzorke 1 018 respondentov nad 18 rokov pre koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu. Smer v prieskume skončil na prvom mieste so ziskom 21,9 percenta. Druhú priečku obsadila koalícia strán PS/Spolu s 13,4 percenta. Na treťom mieste je Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko s 11,5 percenta.

Štvrtú priečku obsadila strana Za ľudí so ziskom siedmich percent. Sme rodina – Boris Kollár by spolu so Slovenskou národnou stranou získali zhodne 6,8 percenta. Kresťansko demokratické hnutie a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by volilo zhodne 6,3 percenta respondentov. Strana Sloboda a Solidarita by bola posledným subjektom, ktorý by sa dostal do parlamentu, so šiestimi percentami. Koaličný Most-Híd získal v prieskume 4,1 percenta.

Respondentom bola najskôr položená nasledujúca otázka: „Predstavte si, prosím, že by sa budúci víkend na Slovensku konali parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa na ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas, ak by ste sa volieb zúčastnili?“ Voliť by nešlo 12,9 percenta respondentov a 9,6 percenta odpovedalo „neviem“. Ostatných 77,5 percenta rozhodnutých respondentov si rozdelilo svoje preferencie.

Potom bola respondentom položená otázka: „Ak by pred voľbami prišlo k spojeniu strany Za ľudí do predvolebnej trojkoalície s Progresívnym Slovenskom a stranou Spolu tak, aby vo voľbách kandidovali ako jeden subjekt, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas, ak by ste sa na voľbách zúčastnili?“ Voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 22,1 percenta. Druhá by skončila trojkoalícia PS/Spolu/Za ľudí so ziskom 21,7 percenta pred treťou ĽSNS (11,6 percenta).

Na otázku: V médiách sa diskutuje o možnosti spojenia strany Za ľudí do predvolebnej trojkoalície s Progresívnym Slovenskom a stranou Spolu tak, aby vo voľbách kandidovali ako jeden subjekt a mali väčšiu šancu poraziť Smer a zostavovať vládu. Aký je váš postoj k takémuto spájaniu? Z prieskumu vyplýva, že určite alebo skôr podporuje spojenie do trojkoalície 32 percent respondentov. Pri voličoch Za ľudí to bolo 89 percent respondentov a pri voličoch PS/Spolu 79 percent respondentov.