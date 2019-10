Prieskum: Smer vedie, nové strany sa bijú o voliča

Ak by sa v týchto dňoch konali parlamentné voľby, potrebnú päťpercentnú hranicu by dosiahlo deväť strán.

Ak by sa v týchto dňoch konali parlamentné voľby, zvíťazila by strana Smer, ktorej by dalo hlas 20,1 % respondentov, získala by tak 37 kresiel. Druhá ĽSNS by získala o desať percent menej, čo by jej vynieslo 20 mandátov. Prekvapením je nová strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, hlas by jej dalo 10,3 % respondentov, čo znamená 19 poslancov. Kiskovci tak predbehli koalíciu PS/Spolu, ktorá by získala 10,1 % a teda aj 18 poslaneckých kresiel.

OĽaNO a SNS by mali zhodne 7 %, čo znamená 13 mandátov. SaS by len tesne prekonala potrebnú hranicu, hlas by jej dalo 5,1 % respondentov. Sme rodina by podľa prieskumu dosiahla rovných 5 % a zhodne so sulíkovcami by mali po 9 poslancov.

Prieskum pre reláciu TV JOJ Na hrane realizovala agentúra Polis v dňoch 5. až 9. októbra na vzorke 1 145 respondentov.

V relácii sa stretli zástupcovia dvoch nových strán – Veronika Remišová (Za ľudí) a Tomáš Drucker (Dobrá voľba).

Drucker na margo možných povolebných spoluprác v podstate vylúčil spoluprácu s koalíciou PS/Spolu s tým, že by mal problém spolupracovať s človekom, „ktorý na verejnosti propaguje drogy a obhajuje užívanie drog“. Narážal tak na medializované videá zo starších prednášok Michala Trubana. Terajší líder koalície pred rokmi ako úspešný podnikateľ pred vysokoškolákmi prirovnával prekonávanie v podnikaní a v živote k užívaniu drog a neskôr sa k fajčeniu marihuany a užívaniu tvrdých drog aj verejne priznal. Remišová by nechcela, aby jej dieťa sedelo na takejto prednáške. „Dúfam, že pán Truban už dospel a dozrel,“ odpovedala na otázku o možnej povolebnej spolupráci.

V diskusii Drucker ďalej vysvetľoval, prečo vlani po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, keď viedol od 22. marca do 17. apríla ministerstvo vnútra, neodvolal Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta. Podľa neho nemal v tomto podporu strany Smer, ktorá ho do tejto funkcie nominovala. Pripomenul, že aj vtedajší prezident Andrej Kiska žiadal, aby sa chopil funkcie ministra vnútra a nerozumie Kiskovým vyhláseniam, že ho sklamal. „Som prekvapený, že povedal, že je zo mňa sklamaný. Mali by ste si pozrieť našu vtedajšiu komunikáciu,“ povedal Drucker. Pokračoval, že na Gašparovo odvolanie potreboval podporu vlády a premiér Peter Pellegrini (Smer) sa zaňho nepostavil. „Nebol som v strane, nemal som jediného poslanca. Mohol som iba upozorňovať, že keď sa nám nepodarí dohodnúť na tom, čo je potrebné, odídem,“ pokračoval. Jeho odchod z postu policajného prezidenta nakoniec dohodol až s premiérom Pellegrini a k 31. máju 2018 Gašpar v tejto funkcii skončil.

Veronika Remišová odpovedala na otázku, ktorú jej cez sociálne siete položil poslanec Peter Kresák (Most-Híd). Spýtal sa jej, či už zaplatila pokutu, ktorú jej ešte ako predsedníčke poslaneckého klubu OĽaNO, udelil výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, keď v majetkovom priznaní neuviedla rekreačnú chatu, ktorú vlastní v katastri Pribyliny v okrese Liptovský Mikuláš. Remišová vysvetľovala, že v čase podávania majetkového priznania chata nebola zapísaná v katastri a podľa inštrukcií na vyplnenie formulára pri majetkovom priznaní parlamentného poslania chatu priznať nemusela. Dodala, že v majetkovom priznaní komunálnej političky ju priznala. Výbor jej udelil pokutu vo výške troch mesačných platov.

Remišová sa neskôr obrátila na Ústavný súd, ktorý rozhodol, že urobila chybu. Napriek tomu je presvedčená, že „ide o politický proces a politickú pomstu“. Pokutu však postupne spláca. „Strhávajú mi ju z platu,“ dodala v diskusnej relácii. Remišová na otázku, či jej neprekážajú Kiskove pozemkové kauzy odpovedala: „V strane vyznávame heslo padni komu padni.“

Prieskum volebných preferencií agentúry Polis (október 2019)

Strana alebo hnutie Počet % Mandáty Smer-SD 20,1 37 ĽS NS 11,1 20 Za ľudí (Strana A. Kisku) 10,3 19 Koalícia PS/Spolu 10,1 18 OĽaNO NOVA 7 13 SNS 7 13 KDH 6,7 12 SaS 5,1 9 SME RODINA 5 9 Most Híd 4,2 Dobrá voľba (Strana T. Druckera)* 3,3 Vlasť (Strana Š. Harabina)* 3,1 SMK 3 % Socialisti.sk (Strana E. Chmelára)* 1,7 KDŽP 1,4 SZS 0,9

*Pri nových stranách bola znalosť ich vzniku len 50–60%, čím je výsledok do značnej miery ovplyvnený.