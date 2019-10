SMK sa pokúsi o vytvorenie spoločnej kandidátky s maďarskými stranami

Ako dôvod na tento postup Őry uviedol, že je veľmi ťažké dostať sa na samostatnej kandidátke do parlamentu.

„Nemám o tom vedomosti, že by strana Za ľudí mala rokovanie so stranou SMK. My máme otvorené dvere,“ povedal Őry na margo prípadnej spolupráce so stranou exprezidenta Andreja Kisku. Na ponuku predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča uviedol, že sú a vždy boli ochotní rokovať aj so slovenskými opozičnými stranami.

Koaličný Most-Híd rozhodnutie rokovať hodnotí pozitívne. „Štyri mesiace pred parlamentnými voľbami nepotrebujeme ďalšie subjekty, ktoré síce hlásajú jednotu a spoluprácu, ale dosiahnuť to nedokážu,“ hovorí stanovisko strany.

„Po dnešnom rozhodnutí SMK nás čakajú mimoriadne intenzívne rozhovory hlavne o obsahu, čiže o tom, čo chceme dosiahnuť v ďalšom volebnom období,“ uviedol Bugár.

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. S viacerými stranami rokoval aj vládny Most-Híd, napokon sa dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemo­kratickou alianciou (MKDA-MKDSZ). MF, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť už koncom septembra informovali, že chcú ísť do volieb na spoločnej kandidačnej listine.