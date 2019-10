Harabin sa odmieta vzdať funkcie sudcu, odvoláva sa na európske právo

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý vstúpil do politiky, sa odmieta vzdať funkcie sudcu. Naďalej trvá na tom, že sa mu funkcia iba pozastaví. Umožňuje mu to podľa neho európske právo. Predseda KDH Alojz Hlina ho za to kritizuje a vyčíta mu jeho súdne kauzy. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.