Prieskum agentúry AKO pre stranu Za ľudí: prvý Smer 20,1 percenta, kiskovci štvrtý so ziskom 12 percent

Ak by sa voľby konali v októbri, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 20,1%, druhá skončila koalícia PS/Spolu so ziskom 12,7%. Tretia ĽSNS s 12,3% a kiskovci by sa so ziskom 12,0% umiestnili na štvrtom mieste. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO.

Do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 6,7%, za ňou by skončila SNS so ziskom 6,4% a Sme rodina s 5,9 percentami. Hnutie OĽaNO by podľa októbrového prieskumu agentúry AKO získalo 5,8% a KDH 5,6%. Mimo parlamentu by zostal Most-Híd s 3,9%, SMK by vo voľbách získala 3,1%. Novozaložená Dobrá voľba Tomáša Druckera upútala pozornosť 1,7% voličov, Socialisti.sk Eduarda Chmelára 1,3% a Vlasť Štefana Harabina 1,3%.

Smer by tak v Národnej rade obsadil 35 kresiel, PS/Spolu 22, o jedného poslanca menej by mali kotlebovci, strana Za ľudí by získala v parlamente 20 mandátov, po jedenásť poslancov by mali SaS a SNS. Sme rodina, OĽaNO a KDH po 10 poslancov.

Agentúra AKO uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania v dňoch 7. až 10. októbra. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Zadávateľom výskumu bola politická strana Za ľudí.