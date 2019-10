Nad koalíciou Smeru a Za ľudí krútia straníci hlavou

Volebný líder strany Smer a premiér Peter Pellegrini prekvapil, keď uplynulú nedeľu vyhlásil, že by si po voľbách vedel predstaviť koalíciu so stranou exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Pellegriniho spolustraníci s ním až tak nesúhlasia, rovnako aj niektorí predstavitelia Kiskovej strany.

Najväčšie spory mal Kiska v čase prezidentovania práve so Smerom, najviac s jej lídrom Robertom Ficom. Ten hlave štátu adresoval také oslovenia ako daňový podovodník či úžerník, od Kisku sa mu vracali prívlastky – trápny alebo bez charakteru. O to viac zaskočili slová Pellegriniho v relácii TV Markíza Na telo, kde povedal, že by si vedel predstaviť prípadnú koalíciu aj s exprezidentom.

Denník Pravda oslovil tlačové oddelenie Smeru so žiadosťou o stanovisko Fica, do uzávierky neodpovedalo.

Predstaviteľka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že takéto spojenie vylučujú. „Nemôžeme predsa opraviť zhnité základy štátu so stranou, ktorá je priamo zodpovedná za stav, v akom sa nachádza polícia, prokuratúra, súdnictvo, ale aj zlyhávajúce zdravotníctvo či starostlivosť o seniorov,“ reagovala Remišová.

Dušan Jarjabek (Smer) konštatoval, že každý môže mať na veci svoj názor. „Pozeráme sa na tieto veci demokraticky. Je to názor pána Pellegriniho, treba ho rešpektovať a hotovo,“ poznamenal Jarjabek a doplnil: „Je pred voľbami, vieme – nevieme, čo sa všetko do volieb udeje? Vieme, aké ešte vzniknú strany? V tejto chvíli sú to predčasné úvahy, každý má svoj osobný názor. Nechajme tú názorovú slobodu tak, ako bola doteraz.“ Podľa Jarjabka je v súčasnosti ešte ťažko vedieť, aké ešte kauzy vzniknú, aké treba doriešiť a platí to aj pre Kisku, ktorý si ich musí tiež vyriešiť.

Jeho kolega Ľuboš Blaha sa vyjadril prostredníctvom sociálnej siete, kde napísal, že s úžerníkom a daňovým podvodníkom sa nedá spolupracovať. „Lenže Smer má princíp, ktorý drží už 20 rokov – nevyjadrovať sa k povolebnej spolupráci. Nikdy nikoho nevylučujeme zo spolupráce. A preto, ak otázka znie, či si viete predstaviť koalíciu s Kiskom a môžete povedať iba ,áno' či ,nie', tak logicky musíte povedať áno. Takto rozumiem výroku premiéra,“ myslí si Blaha, podľa ktorého Kiska patrí do basy, a nie do vlády.

„Všetko bude závisieť od toho, aké budú povolebné čísla. Pellegriniho vyhlásenie možno považovať za prekvapivé vzhľadom na to, že Smer sa dlhodobo vyhraňuje voči Andrejovi Kiskovi,“ konštatoval politológ Tomáš Koziak. Poukázal však, že v prípade skladania povolebných koalícii rozhodujú úplne iné faktory, ako osobné animozity. "Kto by bol povedal, že SNS vstúpi do koalície so Mostom-Híd s Bugárom na čele. A ako vidíme, vyšlo to a sú štyri roky v koalícii. Osobné vyhraňovanie je skôr záležitosťou politického súboja alebo nástrojom politického súboja. Po voľbách budú rozhodovať percentá a vytvorenie ako-tak stabilnej vlády, toto je najdôležitejší faktor,“ uzavrel Koziak.