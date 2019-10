Deviati bývalí členovia Demokratického jadra SaS sa spájajú s Demokratickou stranou

Okrem nej vstupujú do DS Natália Blahová, Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Jakub Nedoba. Ako dôvod uviedli snahu o spájanie sa za účelom porážky mafie na Slovensku tak, ako sa kedysi podarilo demokratickej strane poraziť komunizmus.

Iniciatíva na oficiálne rokovanie prišla zo strany DS. „Pretože Slovensko potrebuje politikov, ktorí spájajú a nie rozdeľujú. Slovensko potrebuje ľudí, ktorí vytrhnú našu krajinu z pazúrov mafie. Pravicový demokrat bude mať konečne koho voliť,“ povedal Kravčík. Toto spojenie podľa neho prináša dobrú perspektívu pre všetkých ľudí, ktorí pracujú pre našu krajinu a chcú žiť svoj sen na Slovensku.

„Prvé, čo by malo na tejto tlačovej konferencii zaznieť je to, že dnešným dňom všetci, čo tu stojíme z Demokratického jadra, sme už Demokratická strana. Demokratické jadro bola neformálna názorová platforma, ktorá vznikla ako reakcia na nezdravé pomery v strane SaS. Po tom, čo sme vystúpili zo SaS i z jej poslaneckého klubu, existencia tejto platformy už nemá opodstatnenie, a preto zaniká,“ povedala novinárom Kiššová s tým, že pred niekoľkými dňami založili poslanecký klub. „Je to poslanecký klub Demokratickej strany. Budeme o volebnej spolupráci rokovať s parlamentnými i neparlamentnými stranami, ktoré o takéto rokovanie prejavia záujem,“ uviedla bývala podpredsedníčka SaS. Jozef Rajtár zdôraznil, že DS bude pre pravicových a stredopravých voličov. „Chceme nadviazať na odkaz pôvodnej DS, ktorá vznikala cez Slovenské národné povstanie (SNP) na odpor proti fašizmu a neskôr komunizmu. Aj dnes je to dôležité, keď tu vládnu mafiánsko-oligarchické sily, ktoré sú navyše pripravené spojiť sa s extrémistami, len aby zostali pri moci. Sme pripravení sa spájať s ostatnými demokratickým stranami. Podobne, ako DS v roku 1946,“ doplnil Rajtár.

SaS opustilo približne 40 ľudí, postupne sa majú vyjadriť k tomu, či sa pridávajú k tejto spolupráci. V najbližších dňoch chcú odídenci zo SaS osloviť ostatné demokratické politické strany s návrhom na spoluprácu. Skupina opustila stranu minulý týždeň po sporoch s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Demokratická strana je mimoparlamentná strana, ktorá vznikla ihneď po páde komunizmu po nežnej revolúcii v decembri 1989. Pôsobila na slovenskej politickej scéne do roku 2006. Vtedy sa zlúčila so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ). Nová strana dostala názov Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS). Tá časť základne Demokratickej strany, ktorá sa nestotožnila s fúziou s SDKÚ, sa rozhodla založiť nový politický subjekt, ktorý mal pokračovať v odkaze a tradíciách Demokratickej strany. Subjekt bol neskôr zaregistrovaný pod názvom Demokratická strana Slovenska. Na Republikovom sneme 29. septembra 2007 sa rozhodlo o návrate k historickému názvu Demokratická strana.