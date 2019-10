Kiska do koalície s PS/Spolu nepôjde, Truban je sklamaný

Koalícia strany Za ľudí s PS/Spolu by podľa aktuálnych preferencií nestačila na to, aby vymenila terajšiu vládu. Ohlásil šéf strany Za ľudí Andrej Kiska na Facebooku a potvrdil to aj na brífingu. Zdôvodnil tak rozhodnutie, prečo strana Za ľudí nepôjde do tejto koalície. Volebný líder PS/Spolu Michal Truban je z toho sklamaný.

Video: Andrej Kiska zdôvodňuje, prečo strana Za ľudí nepôjde do trojkoalície s PS/Spolu.

Podľa Kisku by prípadná trojkoalícia ohrozila najbližších budúcich povolebných partnerov, ktorí by sa nemuseli dostať do parlamentu.

„Obrazne poviem – načo nám bude 26 percent, keď nebudeme mať s kým zostaviť vládnu koalíciu. Snažíme sa preto v strane ZA ĽUDÍ robiť takú politiku, aby sme nijako neútočili na našich najbližších partnerov a dovoľte mi ich vymenovať, sú to: PS/Spolu, SaS, KDH a OĽaNO. Naším cieľom nie je poslať niekoho mimo parlament, ale spoločne sa pokúsiť zostaviť demokratickú vládu. Preto strana ZA ĽUDÍ navrhuje diskusiu o širokom demokratickom BLOKU ZMENY,“ zdôvodňuje Kiska rozhodnutie.

Volebný líder PS/Spolu Michal Truban sa netajil sklamaním. „Dnes budem trochu osobný, lebo to, čo cítim, je sklamanie. Andrej Kiska našu ponuku na trojkoalíciu s cieľom poraziť SMER, odmietol. Od začiatku nám šlo o to, aby sa táto spolupráca podarila, ja sám som vravel, že urobíme pre to veľa, ani moja pozícia lídra nebude brzdou spolupráce, lebo Slovensko dnes viac ako čokoľvek iné potrebuje jasný a reálny plán ako poraziť SMER a zostaviť vládu zmeny,“ píše Truban.

Rozhodnutie Andreja Kisku odmietnuť trojkoalíciu berú v PS/Spolu na vedomie a veľmi radi akceptujú jeho žiadosť pristúpiť k dohode o neútočení.