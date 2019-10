Most-Híd: Základom účinnej širokej spolupráce môže byť len dohoda s SMK

Parlamentná strana Most-Híd je naďalej presvedčená, že základom účinnej širokej spolupráce môže byť len dohoda medzi dvoma relevantnými stranami, a to medzi Mostom-Híd a v regiónoch silnou mimoparlamentnou Stranou maďarskej komunity (SMK). Strana to uviedla po piatkovom (25. 10.) rokovaní o spolupráci maďarských strán na Slovensku s tým, že debatám dá v pondelok (28. 10.) ešte jednu šancu.

Most-Híd spresnil, že si na rokovaní pozorne vypočul stanoviská ostatných politických subjektov. Prioritou pre stranu je zabezpečenie politickej reprezentácie národnostných menšín a regiónov aj po parlamentných voľbách v roku 2020.

„Rokovaniam v pondelok dáme ešte jednu šancu,“ povedal podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. „Ak sa však nesústredíme na riešenie, ohrozíme politickú reprezentáciu národnostných menšín a regiónov,“ podotkol. Člen predsedníctva Mosta-Híd László Sólymos tvrdí, že by sa strany mali sústrediť na to, čo ich spája a nie na to, čo ich rozdeľuje. „Korektná spolupráca nie je prekážkový beh. Je dôležité, aby sme si to všetci uvedomili,“ vyhlásil.

Strana SMK po piatkovom rokovaní potvrdila, že diskusia o spolupráci maďarských strán na Slovensku má pokračovať v pondelok, spolupráca však nebude možná bez istých ústupkov. Podľa tlačového tajomníka SMK Róberta Králika je prioritou strany dosiahnutie dôveryhodného politického zastúpenia maďarskej komunity v Národnej rade SR.

Pri spolupráci strán SMK, Most-Híd, Maďarské fórum, MKDA a hnutia Spolupatričnosť je podľa neho podstatné, aby si každá zo zúčastnených strán mohla zachovať svoju identitu a hodnotové zameranie. Podotkol, že pre SMK je prvoradým cieľom, aby bola nová vláda zostavená bez Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

Predsedníctvo SMK v utorok (22. 10.) odmietlo predvolebnú spoluprácu s Mostom-Híd, ktorú predtým vyrokovali delegácie strán. Podľa vyrokovaného návrhu mali strany spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine. MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. SMK po odmietnutí dohody avizovala, že chce naďalej iniciovať stretnutie k ďalšej spolupráci.

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce. Nateraz sa na spolupráci dohodol len vládny Most-Híd s mimoparlamentnou stranou MKDA.