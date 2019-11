Prezidentka Čaputová nepodpíše novelu, ktorá závádza 50-dňové moratórium na prieskumy

Čaputová by uvítala, keby sa predvolebná kampaň viedla vo vecnej, argumentačnej rovine. Podľa nej treba mať dôveru vo voliča a treba nechať na ňom, aké prieskumy si vyberie a či im bude veriť. V odpovedi na novinársku otázku smerujúcu ku kauze Martina Glváča povedala, že podľa nej by mal odstúpiť z pozície podpredsedu Národnej rady SR.

O tom, že by sa malo moratórium predĺžiť, hovoril ako prvý predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zdôvodnil to tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Zákon doručili do prezidentskej kancelárie v pondelok. Prezidentka sa už vyjadrila, že lehota 50 dní je nepomerne dlhá v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, v ktorých nemá obdobu.

Viaceré strany avizovali, že ak novela začne platiť, podajú podnet na Ústavný súd SR.

Ombudsmanka Mária Patakyová tvrdí, že novela porušila hneď niekoľko základných práv a slobôd. Konkrétne by podľa verejnej ochrankyne práv zasiahla do práva verejnosti na informácie či slobodu slova a slobodu prejavu, ale aj slobodu podnikania prieskumných agentúr. Novelu kritizoval aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nom. Smer). Tvrdí, že zasahuje do občianskeho práva byť informovaný a dúfa, že novelu prezidentka nepodpíše. Pripomenul tiež, že Slovensko sa novelou zaradí medzi najhoršie demokratické krajiny na svete. Obdobnú dĺžku zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky majú napríklad v Kamerune či Tunisku.

