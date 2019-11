Sme rodina predstavila deväťbodový program pomoci rodinám

Hnutie Sme rodina predstavilo v sobotu deväťbodový program pomoci rodinám do najbližších parlamentných volieb. Program podľa členov reaguje na najnaliehavejšie výzvy dnešných dní a ponúka reálne riešenia. Hnutie deklarovalo, že je pripravené prevziať zodpovednosť za Slovensko. Sme rodina program predstavila na sobotnej programovej konferencii.

Líder Sme rodina Boris Kollár hovorí, že strana sa chce na ľudí pozerať „cez srdce“ a nie „cez peňaženku“. „Politici tu teraz hrajú na obyčajných ľudí divadlo. Pozerajú sa len na to, ako ich dobre okradnúť a dostať ich do nepríjemností. Neostáva pre tých ľudí nič. My nechceme ísť takýmto spôsobom,“ uviedol Kollár.

Podpredseda hnutia Peter Pčolinský predstavil deväť hlavných programových priorít. Sme rodina chce dať 200 eur do každého rodinného rozpočtu. Chce zaviesť aj verejnú dopravu zdarma pre stredoškolákov. „Máme tu pre žiakov dopravu zadarmo na železniciach, ale nikto nemyslel na deti, ktoré nemajú prístup k železniciam, ale iba k autobusovej doprave,“ vysvetlil Pčolinský. Ďalším bodom je aj právo na štátny nájomný byt od 119 eur na mesiac. Hnutie chce aj zrušiť doplatky na lieky pre deti a dôchodcov a pridať ženám 30 eur k dôchodku na každé ich dieťa.

Pčolinský tiež pripomenul, že Sme rodina sa aj naďalej chce zaoberať exekučnou amnestiou. Hnutie chce, aby štát prenajímal autá za 100 eur mesačne pre každú rodinu, a prispieť chce aj žiakom základných škôl sumou 100 eur na pomôcky. Sme rodina má zahrnuté vo svojom programe aj dorovnanie príjmu pre ženy na materskej dovolenke.

„Program bol konzultovaný s rôznymi stavovskými organizáciami, odborármi, profesijnými združeniami a ekonómami,“ povedal Pčolinský.

Člen a ekonomický expert hnutia Sme rodina Štefan Holý vysvetľuje, že väčšina vecí, ktoré navrhujú, je financovaná na báze kapitalizácie budúcich výnosov. „Žiadnym spôsobom nezaťažujú štátny rozpočet, naopak, vytvárajú zdroje, ktoré sa cez rôzne multiplikátory dostávajú naspäť do rozpočtu verejnej správy,“ podotkol Holý a pokračoval s tým, že tieto návrhy posilňujú verejné financie a nekladú žiadny nárok na ne. Dane sa podľa neho zvyšovať nebudú. „Kľúčom k takému finančnému modelu je vyňatie niektorých štátnych podnikov z rozpočtu verejnej správy,“ skonštatoval.