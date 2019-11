Harabin pozval Kotlebu na stretnutie

Harabin je pripravený stretnúť sa so všetkými stranami, ktorým ide vo voľbách o „normálne Slovensko“. „Ako prvý prejavil záujem stretnúť sa Kotleba. O jeho strane Najvyšší súd SR rozhodol, že nie je fašistická, a preto sa s ním stretnem,“ uviedol Harabin.

V parlamentných voľbách 2020 sa podľa neho rozhodne, či Slovensko bude patriť normálnym ľuďom a nie skorumpovaným politikom.

Predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba ponúkol Harabinovi spoločný postup do budúcoročných parlamentných volieb. Kotleba chcel od Harabina odpoveď do konca októbra.

„Zabudnime na to, čo nás rozdeľuje, a myslime v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Poďme do volieb spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť,“ odkázal Harabinovi Kotleba s tým, že ak sa nespoja, tak „národné hlasy zostanú roztrieštené a prepadnuté“.