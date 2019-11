NAŽIVO: Strana Za ľudí sa pridáva k dohode o neútočení

VIDEO: Strana Za ľudí pristupuje k dohode PS-Spolu a KDH o neútočení.

Koalícia PS-Spolu a KDH začiatkom júla podpísali predvolebnú dohodu, ktorá obsahuje dva konkrétne záväzky. Dohodli sa na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani a chcú hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.

K rozšíreniu predvolebnej dohody o neútočení medzi opozičnými stranami malo dôjsť už minulý týždeň. Lídri koalície PS/Spolu však pre zaneprázdnenosť navrhli predsedovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi, že mu dokumenty na podpis pošlú kuriérom.

To však Kiska odmietol so slovami, že taký dôležitý dokument by mali zástupcovia strán podpísať osobne. "Malo ísť o silné gesto voči verejnosti, že vieme komunikovať a spolupracovať,“ napísal Kiska na sociálnej sieti. Dodal, že práve on žiadal do pôvodného paktu o neútočení, ktorý koalícia podpísala s mimoparlamentným KDH, doplniť vylúčenie spolupráce so Smerom, fašistami a stranou Štefana Harabina.

"Podpisovanie silných politických dohôd by sa nemalo robiť prostredníctvom kuriéra, preto som navrhol, aby sme spoločne našli iný termín,“ vysvetlil Kiska, prečo až teraz pripája svoj podpis pod dohodu.

Pripomenul, že 17. októbra pozval lídrov demokratickej opozície na pódium pred úradom vlády. "To vyvolalo na námestí spontánne: "Konečne, konečne.“ Teší ma, že aj predseda SaS Richard Sulík povedal, že sa pod pakt o neútočení podpíše,“ dodal Kiska.

Sulík naozaj potvrdil vôľu pristúpiť k tejto dohode, má však podmienku. "SaS má záujem pristúpiť k takejto dohode, ak tam bude zmienka o tom, že zúčastnené strany nepôjdu po voľbách do koalície so stranou Smer,“ uviedol šéf SaS.