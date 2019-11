Kresák vstúpil do strany Dobrá voľba, bude za ňu aj kandidovať

Nezaradený poslanec parlamentu Peter Kresák, ktorý nedávno opustil klub Mosta-Híd, vstúpil do neparlamentnej strany Dobrá voľba. Za stranu bude kandidovať aj v budúcoročných voľbách do NR SR. Potvrdila to hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová.