Hnutie Sme rodina sa nepridá k dohode PS/Spolu, KDH a Za ľudí o neútočení

Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania. Zároveň vylúčili akúkoľvek formu spolupráce so Smerom, Slovenskou národnou stranou (SNS) a Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS).

„Hnutie Sme rodina nevidí dôvod pridávať sa k tejto dohode, pretože následne to pre stranu znamená, že by musela akceptovať rozhodnutia, s ktorými zásadným spôsobom v budúcnosti nemusí súhlasiť,“ objasnila Michaela Jurcová z tlačového oddelenia Sme rodina.

Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vtedy vyjadril prekvapenie nad tým, že v dokumente, ktorý predstavitelia troch strán podpísali, chýba vylúčenie spolupráce so Smerom, SNS a „extrémistami". Po doplnení tejto „formulky" sa strana Za ľudí v pondelok pod dohodu taktiež podpísala.

K tzv. paktu o neútočení by sa mala pridať aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá podobne ako strana Za ľudí požadovala, aby bolo súčasťou dokumentu vylúčenie akejkoľvek spolupráce so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. V pondelok to povedala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková s tým, že o tom, kedy dôjde k oficiálnemu podpisu dohody, bude strana včas informovať.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré sa však doteraz nevyjadrilo.

