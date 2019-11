Prieskum: Voľby by vyhral Smer, Kiskova strana na druhom mieste

Ak by sa parlamentné voľby konali cez víkend, vyhral by ich Smer s 20,2 percentami (37 kresiel), o deväť percent menej by mala strana Za ľudí (20 kresiel). Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu by dosiahla rovnaký výsledok ako ĽS NS - 11,1 percenta (po 20 poslancov).

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis pre reláciu Na hrane tv JOJ.

Ďalšie strany sú pod hranicou desiatich percent: OĽaNO 7 percent (13 kresiel), SNS 6,1 percenta (11 mandátov), KDH 6 percent (tiež 11 mandátov). Tesne nad piatimi percentami sa pohybuje Sme rodina s 5,2 percentami (9 zástupcov) a SaS má o desatinu percenta menej (tiež deväť poslancov).

Do Národnej rady SR by sa už nedostali Most-Híd, SMK, Vlasť či Dobrá voľba. Prieskum na vzorke 1 111 respondentov sa uskutočnil od 9. do 13. novembra.

Hosťom relácie Na hrane bol premiér Peter Pellegrini (Smer). Povedal, že Smer, ako „strana, ktorá má v sebe protifašistickú DNA“ nemôže ísť do spolupráce s kotlebovcami. „A nemala by ísť ani do vlády, ktorá by závisela od podpory tejto strany,“ dodal Pellegrini, ktorý je jednotkou kandidátnej listiny Smeru. „Nikdy v takej vláde sedieť nebudem,“ dodal.

Pellegrini podotkol, že ak Smer dostane dostatočnú podporu vo februárových parlamentných voľbách a dostatočný mandát, vie garantovať, že jeho strana nebude spolupracovať s kotlebovcami. Na otázku, či by preto išiel aj do konfliktu so šéfom strany Robertom Ficom povedal, že je presvedčený, že k takému niečomu ani nepríde.

O konečnej podobe kandidátky sa vo vládnej strane podľa Pellegriniho diskutuje, pripustil však, že sa chce obklopiť ľuďmi, ktorým dôveruje. „Pre mňa je dôležité, aby bola kandidátka postavená z ľudí, ktorí majú chuť pre krajinu niečo spraviť a nie z takých, ktorí chcú slušný plat,“ povedal premiér s tým, že kandidátka by nemala vytvárať kontroverzné nálady.

Na margo ďalších možných spoluprác Pellegrini odkázal na výsledky parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. Na margo opozičných strán, ktoré sa vyhraňujú aj voči Smeru, sa premiér vyjadril, že od nich ešte nepočul „nič o slovenských záujmoch“. „Od nich počujete len my, my, my… Hovoria, s kým nepôjdu do vlády alebo kto pôjde na námestia. Keď 29. februára občania povedia, ako to chcú, potom budeme debatovať,“ dodal.