Opozícia sa nedohodla. Strana Za ľudí pôjde do volieb samostatne

Líder SaS Richard Sulík hovoril o rokovaniach s opozíciou, na ktorých nedošlo k dohode o spoločnej koalícii.

Sulík nemá obavy, že by sa po odmietnutí Kisku zhoršili vzťahy v opozícii, dúfa, že po voľbách práve strany demokratickej opozície budú zostavovať vládu.

Kiska: Blok zmeny by mal zmysel iba za účasti všetkých

Kiska potvrdil, že rokovania stroskotali aj na požiadavke strany Za ľudí, aby bola veľká opozičná koalícia aj s KDH. Podľa Kiskových slov by veľký Blok zmeny malo zmysel vytvoriť iba za účasti všetkých opozičných strán (Za ľudí, PS-Spolu, SaS, OĽaNO, KDH).

Strana Za ľudí pôjde do parlamentných volieb 2020 samostatne, nebude vytvárať žiadnu koalíciu. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda strany Andrej Kiska.

Krok zdôvodnil tým, že sa nezrealizovala predstava jeho strany o veľkej koalícii, v ktorej by sa spojili všetky opozičné demokratické subjekty, s ktorými by si strana Za ľudí vedela predstaviť zostavenie vlády. Zopakoval, že vytváranie predvolebnej koalície má zmysel len vtedy, ak jej percentá prevyšujú jednoduchý súčet percent jednotlivých strán. Preto podľa neho iniciovala strana Za ľudí už druhýkrát vytvorenie veľkej koalície v Bloku zmeny.

"Koalícia stroskotala na tom, že nevieme vytvoriť takýto Blok zmeny, kde by boli všetky tieto strany, uviedol Kiska. Poukázal pritom na to, KDH pri rokovaniach o tomto bloku zopakovala úmysel ísť do volieb samostatne a zo strany SaS bol záujem len o vytvorenie akejsi menšej koalície, zostavenej z SaS, PS-Spolu a Za ľudí.

Napriek tomu, že zámer vytvoriť Blok zmeny sa nepodarilo zrealizovať, Kiska oznámil, že medzi odborníkmi z jednotlivých strán pokračuje spolupráca. Verí, že všetky strany dokážu relevantne osloviť voličov vo voľbách a po voľbách sa podarí koalíciu zostaviť.

Líder SaS Richard Sulík na sociálnej sieti reagoval dvomi slovami – Andrej, škoda. K situácii zvolal brífing.

Nápad na vytvorenie veľkej koalície označil Matovič za hlúpy

Veľká koalícia zo strán demokratickej koalície bol podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča hlúpy nápad. „Kopa ľudí by tak širokého mačkopsa nevolila,“ reagoval na sociálnej sieti na nedohodu opozičných lídrov na predvolebnej spolupráci.

Ako poznamenal, navrhovať niečo, čo nemá šancu vzniknúť, nie je prejavom úprimnej snahy zabrániť prepadu demokratických hlasov vo voľbách. Zdôvodnil to postojom mimoparlamentného KDH ísť do parlamentných volieb samostatne. „Mrzí ma, že niekto takto úmyselne sabotoval návrh na rozumnú koalíciu, ktorá mohla vzniknúť,“ doplnil.