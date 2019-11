Érsek pre Pravdu: Jednotka na kandidátke? Je to pre mňa výzva

VIDEO: Árpad Érsek sa po prvý raz vyjadril k tomu, že bude jednotkou na kandidátke Mostu-Híd.

„Je to dôvera Mostu-Hídu. Samozrejme, je to pre mňa výzva, ktorú musím plniť. O všetkom však rozhodne až republiková rada, pretože zatiaľ je to iba návrh predsedníctva,“ okomentoval rozhodnutie Bugára minister Érsek. „O lídroch a možnostiach sme diskutovali, ľudí navrhuje predseda,“ dodal Érsek.

Bugár sa, ako uviedol pre denník Pravda, rozhodol pre tento krok preto, že sa v poslednom čase naňho „poľuje“ a on chce, aby kampaň nebola o osočovaní, ale o programe. Bugár by mal zastávať druhé miesto, trojkou má byť minister životného prostredia László Sólymos.