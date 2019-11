Kiska a Danko si kladú falošné podmienky. Vyjde im predvolebná hra?

Andrej Danko pohrozil svojim partnerom v koalícii neschválením budúcoročného rozpočtu a rozpočtovým provizóriom, ktoré by však potopilo celý predvolebný sociálny balík vrátane návrhov SNS. Danko upozornil, že minister financií musí vychádzať viac v ústrety návrhom SNS. Rozpočtové provizózium sa však ukazuje skôr ako nereálna podmienka a politická hra o voličov pred voľbami. Danko sa podľa komentárov analytikov snaží vymedzovať voči Smeru, keďže tieto dve strany sa bijú o podobných voličov.

Bitka o voličov prebieha aj medzi Andrejom Kiskom (Za ľudí) a Richardom Sulíkom (SaS). Popularita Kiskovej strany rastie k desiatim percentám a Sulíkova SaS naopak spadla pod 5 percent. Tento týždeň rokovali o možnej predvolebnej koalícii spolu so stranami PS/Spolu. Rokovania napokon stroskotali, keďže Kiska trval na tom, že v koalícii musí byť aj KDH. KDH na čele z Alojzom Hlinom však celé mesiace opakoval, že KDH pôjde do volieb ako samostatná strana. Líder OĽaNO Igor Matovič po Kiskovom kroku hovoril o sabotáži a Sulík dodal: „Andrej, škoda“. Koalícia padla na nereálnej podmienke Kisku o účasti KDH. Kiska ale tvrdí, že inak by koalícia nemala zmysel, keďže podľa prieskumov by nemala viac hlasov, ako majú teraz jednotlivé strany samostatne. V skutočnosti však hrozí, že niektoré opozičné strany sa nedostanú do parlamentu a časť opozičných hlasov prepadne.

Dnes je 97 dní do volieb (29.2.2020). Politika uplynulý týždeň dominovala aj na TV Pravda. Pozrite si TOP 10 videí týždňa nielen z oblasti politiky.

1.

Danko: Celý september sa Fico s Pellegrinim žrali o to, kto bude prvý na kandidátke, toleroval som to. Danko tiež naznačil, že toho už má dosť, nevie, či má rokovovať s Ficom alebo Pellegrinim a pohrozil neschválením štátneho rozpočtu na volebný rok 2020.

2.

Rokovania opozície o predvolebnej koalícii stroskotali. Kiska trval na 6-koalícii (PS/Spolu, Za ľudí, OĽaNO, KDH, SaS), aj keď KDH vopred deklarovalo, že určite pôjde samostatne. Kiska tvrdí, že koalícia bez KDH by mohla práve KDH poslať mimo parlament. „Tak sa stretneme po voľbách, tie karty už možno budú rozdané trochu inak,“ naznačil Kiska. Sulík: Andrej Kiska zavrhol možnosť vzniku štvorkoalície (PS/Spolu, Za ľudí, SaS), päťkoalície (PS/Spolu, Za ľudí, OĽaNO a SaS) a pred pár dňami aj možnosť vzniku trojkoalície (PS/Spolu, Za ľudí). Pozrite si vyjadrenia Kisku a Sulíka vo videu TV Pravda.

3.

Fico: Dohoda s Kočnerom je totálna sprostosť.

4.

Bugár: Poľujú na mňa. Béla Bugár prekvapivo nepovedie do volieb Most – Híd ako líder kandidátky, ale prvé miesto nechal ministrovi dopravy Árpadovi Érsekovi.

5.

Harabin: Kotleba má nulový koaličný potenciál. Hosťom relácie TV Pravda Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou bol predseda strany Vlasť Štefan Harabin.

6.

Naď: Len som položil otázku ku kauze Skripaľ. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil z trestného činu ohrozovania utajenej skutočnosti Jaroslava Naďa (OĽaNO). Premiér Peter Pellegrini zvolal Bezpečnostnú radu štátu a po nej skonštatoval, že v prípade Naďa ide o viacero oblastí, ktoré vzbudzujú vážne podozrenia.

7.

Ako sa zmenila životná úroveň 1989 – 2019? Pozrite si ďalší diel relácie TV Pravda Ide o peniaze.

8.

Smrť mladej ženy otriasla Bratislavou. Súdna znalkyňa Magda Krasulová hovorí pre TV Pravda o možnom psychologickom profile páchateľa, ktorého brutálny útok na Violu M. zapríčinil jej smrť.

9.

Preťažený kamión za tragédiou? Ďalší mal až 14 ton navyše! Každý šiesty políciou skontrolovaný kamión je preťažený. Bolo práve preťaženie príčinou tragédie pri Nitre, kde po strete autobusu s kamiónom zomrelo dvanásť ľudí? Pozrite si vo videu, aké bývajú kamióny preťažené a ako to rieši polícia.

10.

Balvanmi zatarasili cestu. Vallo poslal stroj s hydraulickou rukou. Parkovací biznis v Bratislave nadobúda šialené rozmery.

